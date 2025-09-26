قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تعاون بين التمثيل التجاري وMSMEDA لتنظيم الجناح المصري بمعرض التجارة الدولي UPITS بالهند

خلال افتتاح الجناح
خلال افتتاح الجناح
ولاء عبد الكريم

أعلن مكتب التمثيل التجاري في نيودلهي برئاسة المستشار التجاري محمد عبد المجيد تعاونه مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) في تنظيم الجناح المصري المشارك في فعاليات معرض التجارة الدولي UP International Trade Show (UPITS)، والمقام بمدينة نويدا بولاية أوتار برادش – الهند خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر 2025.

يأتي ذلك في إطار جهود جهاز التمثيل التجاري لدعم المشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الدولية.

افتتح المعرض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بحضور يوجي أديتياناث – وزير ولاية أوتار برادش، الدكتور Subhransu Sekhar Acharya – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمؤسسة الوطنية للصناعات الصغيرة (NSIC) الهندية.

وتشارك في نسخة هذا العام خمس شركات مصرية من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث خصصت الجهة المنظمة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات مساحة مجانية قدرها 30 مترًا مربعًا لإقامة الجناح المصري.

ويأتي التعاون في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين جهاز تنمية المشروعات المصري والمؤسسة الوطنية للصناعات الصغيرة (NSIC) الهندية بتاريخ 12 ديسمبر 2024، والتي تمثل خطوة هامة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم المعارض وتبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة.

ويواصل مكتب التمثيل التجاري في نيودلهي جهوده لتفعيل المذكرة وتوسيع نطاق التعاون مع الجانب الهندي بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية في السوق الهندية، ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وفي هذا السياق، صرح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري – بأن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد تطورًا متناميًا في ضوء الاستثمارات الهندية القائمة في السوق المصرية، حيث تعمل حاليًا نحو 55 شركة هندية باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 3.75 مليار دولار في قطاعات متنوعة.

وأكد الشريف أن العديد من الشركات الهندية تتجه في الوقت الراهن للدخول إلى السوق المصرية باستثمارات جديدة أو توسيع استثماراتها القائمة، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال الهندي في مناخ الاستثمار المصري والفرص المتاحة في مختلف القطاعات.

