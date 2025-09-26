وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين نادي 6 أكتوبر وخورفكان الإماراتي

شهد دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، توقيع بروتوكول تعاون بين نادي 6 أكتوبر برئاسة الدكتور عبد اللطيف صبحي ونادي خورفكان الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمقر النادي ، في إطار تعزيز العلاقات الرياضية العربية وخاصة مع دولة الإمارات .

وحضر البروتوكول كل من دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، و عيسي هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسالم النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي، ودكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق ، والمستشار محمد مصطفى النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية.



ومن جانبه ، أكد دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أن أهمية توقيع بروتوكول بين نادي اكتوبر ونادي كبير مثل نادي خورفكان الاماراتي يخدم الحركة الرياضية في البلدين الشقيقين، ويعزز من فرص التطوير والنمو في مختلف الجوانب الإدارية والفنية.



فيما أكد دكتور عبد اللطيف صبحي رئيس نادي 6 أكتوبر ، أن البروتوكول مع نادي خورفكان يشهد سبل التعاون المشترك بين الناديين، ليحقق تعاون رياضي شامل يهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتنظيم زيارات متبادلة، والتعاون في عدد من الألعاب والأنشطة الرياضية المشتركة.



وأضاف عبد اللطيف صبحي رئيس النادي ، أن إمكانيات نادي 6 أكتوبر، وعدد أعضائه، والأنشطة المتنوعة التي يقدمها، بالإضافة إلي الطفرة الانشائية والرياضية التي يشهدها النادي خلال الفترة الماضية ، جعلته من الأندية الكبيرة ، مؤكدًا أن التعاون مع نادي بحجم خورفكان سيشكل إضافة كبيرة للطرفين.



بينما عبر السيد عيسي هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن سعادته الكبيرة بتوقيع بروتوكول تعاون بين ناديي 6 أكتوبر ونادي خورفكان الاماراتي، مؤكدا أن العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية ونسعي من توقيع بروتوكولات رياضية بين اندية مصرية واماراتية خلال الفترة المقبلة .



فيما أكد السيد سالم النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي، علي أهمية توقيع بروتوكول مع نادي اكتوبر وهو أحد الأندية الكبيرة ، مشددا أن هذا البروتوكول يخدم الحركة الرياضية في البلدين الشقيقين، ويعزز مزيد من فرص التعاون الرياضي خلال الفترة المقبلة.



وعلي هامش البروتوكول ، قام دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بافتتاح اكثر من 12 مشروع داخل نادي 6 أكتوبر ، بالإضافة إلي تكريم ابطال النادي في جميع الألعاب .