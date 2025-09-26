حسام موافي يكشف عن أخطر مرحلة في حياة مريض السكري

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الدوار عادةً ما يتم تشخيصه من قبل طبيب الأنف والأذن، وفي حال عدم وجود مشكلة يجب التوجه لطبيب باطنة لمتابعة الحالة.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني خلال تقديمه برنامج «رب زدني علماً» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن "الدوار الذي يظهر أثناء وسائل المواصلات أمر سهل، ولكن إذا شعر به مريض السكر فهو أمر خطير، أما إذا حدث لمريض الضغط فله وضع مختلف".

16 نوعا من المرض

وواصل الدكتور حسام موافي تقديم معلوماته الطبية؛ مشيرا إلى أن القولون له 16 نوعا من المرض، مشيرا إلى أن ألم حصوات المرارة قد يتشخص -بالخطأ- على أنه مرض في القولون؛ بسبب مشاكل في الهضم.

أعراض المرارة

ولفت إلى أن ألم المرارة لها اختبارات تتم قبل إزالتها، منوها على أن أعراض المرارة متشابهة مع القولون وخاصة العصبي أبرزها الانتفاخ.