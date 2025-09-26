قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تحذر: إعادة فرض العقوبات جريمة قانونية وأخلاقية وعواقبها كارثية
هفضحهم بالاسم.. بسمة وهبة تتوعد المواقع المشبوهة المتآمرة على مصر.. فيديو
إشادة وتوجيهات.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية بالجالية المصرية في نيويورك
رونالدو يقود النصر للفوز على الاتحاد بثنائية في الدوري السعودي
عمرو أديب: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية وضعت النقاط فوق الحروف
باحث: معظم رموز جماعة الإخوان ومرشديها من أُسَر غير منتمية للتنظيم
مجلس الأمن يفشل في تبني قرار بتمديد رفع العقوبات عن إيران
هل يجوز قراءة سورة الكهف بعد عشاء الجمعة؟.. لديك فرصة بـ10 آيات
استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة
بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو
عمرو أديب: إذا كُتب علينا القتـ ـال كلنا جنود واللي يجرب يحط صباع رجله هيتقـ ـطع
الزراعة: لا توجد طماطم في الأسواق مرشوشة بالإيثريل لتسريع النضج وتلوين الثمار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: المحتوى الميكروبي للأمعاء مفتاح المناعة وبديل المستقبل عن الأدوية

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

في حلقة جديدة من برنامج "مصر تستطيع" على قناة DMC، استعرض الدكتور محمد مناع، الباحث في قسم الميكروبيولوجي بجامعة بوسان الكورية الجنوبية، أحدث ما توصل إليه الطب الحديث بشأن أهمية المحتوى الميكروبي داخل الأمعاء ودوره المحوري في دعم جهاز المناعة والوقاية من العديد من الأمراض.
وأشار إلى أن هذا المجال يشهد حاليًا ثورة علمية عالمية، تعيد تشكيل فهم العلماء للعلاقة بين الغذاء، والبكتيريا النافعة، والصحة العامة.

الميكروبيوم.. حائط صد طبيعي لجهاز المناعة

قال الدكتور محمد مناع إن المحتوى الميكروبي للأمعاء – أو ما يعرف بـ"الميكروبيوم" – يمثل أحد حوائط الصد الطبيعية لجهاز المناعة، وأن التعرف على طبيعته ومكوناته أصبح ضرورة علمية نظرًا لارتباطه الوثيق بعدة أمراض مزمنة ومناعية.

وتابع:"جهاز المناعة يتأثر بشكل مباشر بصحة الأمعاء... وما نأكله يحدد شكل المناعة التي نمتلكها،" أوضح مناع.

وأكد أن الدراسات الحديثة أثبتت أن تنوع البكتيريا النافعة في الأمعاء يسهم في تحسين الاستجابة المناعية، وتقليل فرص الإصابة بالتهابات مزمنة أو أمراض مناعية.

الغذاء المتخمر.. تريند علمي يعيد تشكيل نظرة الطب للطعام

لفت الباحث المصري إلى أن الأغذية المتخمرة أصبحت اليوم محور اهتمام الأبحاث الطبية، و"تريند" علمي عالمي يعيد رسم العلاقة بين الطعام والمناعة، مؤكدًا أن:"العالم يتجه نحو استخدام المنتجات الطبيعية لتحسين الصحة، بدلاً من الاعتماد الكامل على الأدوية… وعلينا العودة إلى أكلات أجدادنا."

وأوضح أن الأطعمة المتخمرة مثل الزبادي البلدي، والجبن القريش، والجبن القديم، و"الكشك"، وحتى المخللات المعدّة منزليًا، تساهم في تعزيز البكتيريا النافعة، وبالتالي تقوية جهاز المناعة، مشيرًا إلى أنها تحتوي على بروبيوتيك طبيعي مفيد لصحة الأمعاء.

الأطعمة الطبيعية لا تغني عنها المكملات

شدد مناع على أن المكملات الغذائية مثل الخميرة أو البروبيوتيك الصناعي لا يمكن أن تحل محل التنوع الطبيعي الموجود في الأطعمة المخمرة، موضحًا أن:

الخميرة مفيدة لكنها لا تغني عن تناول الغذاء المتخمر

الزبادي البلدي أفضل من المنتجات التجارية المصنعة

الكشك والمخللات المعدة منزليًا آمنة ومفيدة عند تناولها بكميات معتدلة

الجبن القريش والجبنة القديمة تحتوي على ميكروبيوم نافع لكن يجب الحذر في الكمية المستهلكة

المناعة... كلمة السر في الصحة العامة

اختتم الدكتور محمد مناع حديثه بالتأكيد على أن المناعة هي كلمة السر في الصحة العامة، وأن تقوية جهاز المناعة تبدأ من توازن الأمعاء، والتغذية السليمة، والعودة إلى العادات الغذائية الصحية التي ورثناها عن أجدادنا.

مصر تستطيع قسم الميكروبيولوجي جامعة بوسان الكورية الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

الإسكان

الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7

رانيا يوسف

بعد إعلان زواجها.. 4 رجال في حياة رانيا يوسف

الدعارة

ضبط شبكة لممارسة الفجور مقابل أموال باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة والإسكندرية

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس

برامج زراعة عين شمس تحصل علي الإعتماد من هيئة ضمان جودة التعليم

جانب من الفاعليات

وصول وفد مصر المشارك في منتدى الشباب العربي للعمل المناخي 2025 إلى صلالة

جامعة القاهرة

نظر 480 دعوى بمجالس تأديب جامعة القاهرة

بالصور

أخطاء شائعة عند استخدام الميكروويف قد تسبب الانفجار أو الحريق .. احذر منها

عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف
عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف
عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف

عفن تخفيه الأجهزة المنزلية يهدد صحتك.. غسالة الأطباق أخطرها

العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك

علامات تكشف الطماطم المحقونة بمادة الإيثريل.. مخاطر صحية تهدد أسرتك

علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل

مشروبات محظور تناولها للرجال قبل العلاقة الزوجية تسبب لهم الضعف.. احذر منها

مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية

فيديو

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد