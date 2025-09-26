خبير: المحتوى الميكروبي للأمعاء مفتاح المناعة وبديل المستقبل عن الأدوية

في حلقة جديدة من برنامج "مصر تستطيع" على قناة DMC، استعرض الدكتور محمد مناع، الباحث في قسم الميكروبيولوجي بجامعة بوسان الكورية الجنوبية، أحدث ما توصل إليه الطب الحديث بشأن أهمية المحتوى الميكروبي داخل الأمعاء ودوره المحوري في دعم جهاز المناعة والوقاية من العديد من الأمراض.

وأشار إلى أن هذا المجال يشهد حاليًا ثورة علمية عالمية، تعيد تشكيل فهم العلماء للعلاقة بين الغذاء، والبكتيريا النافعة، والصحة العامة.

الميكروبيوم.. حائط صد طبيعي لجهاز المناعة

قال الدكتور محمد مناع إن المحتوى الميكروبي للأمعاء – أو ما يعرف بـ"الميكروبيوم" – يمثل أحد حوائط الصد الطبيعية لجهاز المناعة، وأن التعرف على طبيعته ومكوناته أصبح ضرورة علمية نظرًا لارتباطه الوثيق بعدة أمراض مزمنة ومناعية.

وتابع:"جهاز المناعة يتأثر بشكل مباشر بصحة الأمعاء... وما نأكله يحدد شكل المناعة التي نمتلكها،" أوضح مناع.

وأكد أن الدراسات الحديثة أثبتت أن تنوع البكتيريا النافعة في الأمعاء يسهم في تحسين الاستجابة المناعية، وتقليل فرص الإصابة بالتهابات مزمنة أو أمراض مناعية.

الغذاء المتخمر.. تريند علمي يعيد تشكيل نظرة الطب للطعام

لفت الباحث المصري إلى أن الأغذية المتخمرة أصبحت اليوم محور اهتمام الأبحاث الطبية، و"تريند" علمي عالمي يعيد رسم العلاقة بين الطعام والمناعة، مؤكدًا أن:"العالم يتجه نحو استخدام المنتجات الطبيعية لتحسين الصحة، بدلاً من الاعتماد الكامل على الأدوية… وعلينا العودة إلى أكلات أجدادنا."

وأوضح أن الأطعمة المتخمرة مثل الزبادي البلدي، والجبن القريش، والجبن القديم، و"الكشك"، وحتى المخللات المعدّة منزليًا، تساهم في تعزيز البكتيريا النافعة، وبالتالي تقوية جهاز المناعة، مشيرًا إلى أنها تحتوي على بروبيوتيك طبيعي مفيد لصحة الأمعاء.

الأطعمة الطبيعية لا تغني عنها المكملات

شدد مناع على أن المكملات الغذائية مثل الخميرة أو البروبيوتيك الصناعي لا يمكن أن تحل محل التنوع الطبيعي الموجود في الأطعمة المخمرة، موضحًا أن:

الخميرة مفيدة لكنها لا تغني عن تناول الغذاء المتخمر

الزبادي البلدي أفضل من المنتجات التجارية المصنعة

الكشك والمخللات المعدة منزليًا آمنة ومفيدة عند تناولها بكميات معتدلة

الجبن القريش والجبنة القديمة تحتوي على ميكروبيوم نافع لكن يجب الحذر في الكمية المستهلكة

المناعة... كلمة السر في الصحة العامة

اختتم الدكتور محمد مناع حديثه بالتأكيد على أن المناعة هي كلمة السر في الصحة العامة، وأن تقوية جهاز المناعة تبدأ من توازن الأمعاء، والتغذية السليمة، والعودة إلى العادات الغذائية الصحية التي ورثناها عن أجدادنا.