أطباء بلا حدود" تعلن تعليق عملياتها في مدينة غزة

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم /الجمعة/، تعليق عملياتها في مدينة غزة بسبب تصاعد عمليات القصف الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال منسق شئون الطوارئ في المنظمة جاكوب جرانجيه - في بيان من جنيف، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) -"لا خيار أمامنا سوى تعليق نشاطاتنا بعدما طوّقت القوّات الإسرائيلية عياداتنا".

وأكّد جرانجيه "هذا آخر ما كنا نريده نظرًا إلى الحاجات الهائلة في غزة، حيث الأشخاص الأكثر هشاشة، من رضّع في وحدات رعاية المواليد الجدد وهؤلاء الذين يعانون إصابات بالغة أو أمراضا تهدّد حياتهم، غير قادرين على التنقّل وهم في خطر كبير".

على صعيد آخر، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في أنحاء قطاع غزة، منذ فجر اليوم الجمعة، إلى 60 فلسطينيا مع استمرار الغارات المكثفة وعمليات نسف المنازل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر طبية إن 60 شهيداً ارتقوا في قطاع غزة منذ فجر اليوم، حيث وصل إلى مستشفى الشفاء 25 شهيدا، و7 شهداء إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، و3 إلى مستشفى الهلال الميداني- السرايا، و20 إلى مستشفى العودة، وشهيد واحد إلى مستشفى الأقصى، و4 شهداء لمستشفى ناصر.

ولفت إلى أن من بين الشهداء، 13 شهيداً من طالبي المساعدات، وشهيدان أحدهم طفلة نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج.