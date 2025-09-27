قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محامي ضحية كلب عصام الحضري: ما تردد حول القبض على الكابتن مفبرك| فيديو
رئيس دار الكتب يفتتح معرض أم كلثوم من إبداع ذوي الهمم.. الأحد
أدعية نبوية للخروج إلى صلاة الفجر.. 3 أذكار عظيمة الثواب
تامر عبدالحميد: إيقاف عضويتي بالزمالك بدون تحقيق.. وسألجأ للطرق القانونية
رئيس قضايا الدولة يوضح لـ صدى البلد حقيقة مشاركة مستشاري الهيئة في انتخابات مجلس النواب
توسيع آفاق التعاون.. وزير الطيران يعقد لقاءات دولية وأوروبية بمونتريال
الأمم المتحدة تثير الجدل والفيفا في المواجهة.. هل يُستبعد المنتخب الإسرائيلي من كأس العالم؟
هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي
موعد حفل الفنان وائل الفشني في دار الأوبرا
أبو الغيط : الجامعة العربية ملتزمة بالحفاظ على سيادة السودان ووحدته
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار لمنع إعادة فرض عقوبات على إيران
فنزويلا تتهم أمريكا بإنتهاك القوانين الدولية بشن حرب على البلاد وسيادتها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تطلق مسابقة لتصميم شعارها الرسمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

في إطار سعي جامعة حلوان التكنولوجية الدولية لترسيخ الهوية المؤسسية وتعزيز الانتماء الأكاديمي، نظّمت الكلية التكنولوجية بالقاهرة مسابقة لتصميم شعار (لوجو) الكلية، بمشاركة واسعة من المعيدين وأعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلاب، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وبإشراف الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقد شهدت المسابقة تقديم 17 تصميمًا مبتكرًا، عبّر خلالها المشاركون عن رؤيتهم الإبداعية لهوية الكلية التكنولوجية، وتم تشكيل لجنة تقييم من مجلس الكلية برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة القبيصي عميد الكلية التكنولوجية، وبمتابعة دقيقة من الدكتور أحمد البنداري المشرف الأكاديمي، لاختيار أفضل التصاميم التي تعكس روح الابتكار والتميز.

وبعد مراجعة دقيقة لكافة الأعمال، تم اختيار ثلاثة تصميمات فائزة سيتم تعميمها واعتماد أحدها كشعار رسمي للكلية، بما يتماشى مع توجه الجامعة نحو بناء هوية بصرية حديثة تُعبر عن رسالتها التعليمية والتكنولوجية.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى إشراك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في تطوير بيئة الكلية، وتعزيز روح التعاون والإبداع داخل المجتمع الجامعي..

جامعة حلوان التكنولوجية الهوية المؤسسية الكلية التكنولوجية بالقاهرة

