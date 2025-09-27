جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تطلق مسابقة لتصميم شعارها الرسمي

في إطار سعي جامعة حلوان التكنولوجية الدولية لترسيخ الهوية المؤسسية وتعزيز الانتماء الأكاديمي، نظّمت الكلية التكنولوجية بالقاهرة مسابقة لتصميم شعار (لوجو) الكلية، بمشاركة واسعة من المعيدين وأعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلاب، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وبإشراف الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقد شهدت المسابقة تقديم 17 تصميمًا مبتكرًا، عبّر خلالها المشاركون عن رؤيتهم الإبداعية لهوية الكلية التكنولوجية، وتم تشكيل لجنة تقييم من مجلس الكلية برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة القبيصي عميد الكلية التكنولوجية، وبمتابعة دقيقة من الدكتور أحمد البنداري المشرف الأكاديمي، لاختيار أفضل التصاميم التي تعكس روح الابتكار والتميز.

وبعد مراجعة دقيقة لكافة الأعمال، تم اختيار ثلاثة تصميمات فائزة سيتم تعميمها واعتماد أحدها كشعار رسمي للكلية، بما يتماشى مع توجه الجامعة نحو بناء هوية بصرية حديثة تُعبر عن رسالتها التعليمية والتكنولوجية.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى إشراك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في تطوير بيئة الكلية، وتعزيز روح التعاون والإبداع داخل المجتمع الجامعي..