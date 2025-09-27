غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة .

كما داهمت قوات الاحتلال منازل فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية.

وفي سياق أخر ؛ أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الجمعة، تعليق عملياتها في مدينة غزة بسبب تصاعد عمليات القصف الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال منسق شئون الطوارئ في المنظمة جاكوب جرانجيه - في بيان من جنيف، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) -"لا خيار أمامنا سوى تعليق نشاطاتنا بعدما طوّقت القوّات الإسرائيلية عياداتنا".

وأكّد جرانجيه “هذا آخر ما كنا نريده نظرًا إلى الحاجات الهائلة في غزة، حيث الأشخاص الأكثر هشاشة، من رضّع في وحدات رعاية المواليد الجدد وهؤلاء الذين يعانون إصابات بالغة أو أمراضا تهدّد حياتهم، غير قادرين على التنقّل وهم في خطر كبير”.