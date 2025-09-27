أمريكا تدرس توجيه ضربات عسكرية ضد مهربي المخدرات داخل فنزويلا

كشفت مصادر مطلعة اليوم السبت عزم الولايات المتحدة توجيه ضربات عسكرية ضد أهداف داخل فنزويلا بحسب ماذكرت شبكة (إن.بي.سي نيوز) .

كما نقلت الشبكة عن مصادر لم تحددها، أن مسؤولين عسكريين أميركيين يضعون خيارات لاستهداف مهربي المخدرات داخل فنزويلا، ومن المحتمل أن تبدأ الضربات داخل حدود ذلك البلد في غضون أسابيع.

وذكرت المصادر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يوافق على أي إجراء حتى الآن، وأن الولايات المتحدة وفنزويلا تتحدثان من خلال وسطاء من الشرق الأوسط.

وأشارت المصادر إلى أن الهجمات، التي قد تشمل ضربات بطائرات مسيرة تستهدف مهربين ومختبرات مخدرات، قد تتم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وقد تمثل هذه الخطط تصعيدا، بعد أن دمرت الضربات العسكرية الأمريكية ما لا يقل عن ثلاثة قوارب صغيرة قرب السواحل الفنزويلية في الأسابيع الأخيرة، ويرجح أنها قتلت جميع من كانوا على متنها.