ديربي مدريد وظهور صلاح.. أبرز مباريات اليوم السبت 27-9-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 27 - 9 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مع كريستال بالاس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
برينتفورد × مانشستر يونايتد – الثانية والنصف عصرا – على قناة beIN SPORTS 1
ليدز يونايتد × بورنموث – الخامسة مساء
تشيلسي × برايتون – الخامسة مساء
كريستال بالاس × ليفربول – الخامسة مساء - على قناة beIN SPORTS 3
مانشستر سيتي × بيرنلي – الخامسة مساء – على قناة beIN SPORTS 2
نوتينجهام فورست × سندرلاند – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN SPORTS 1
توتنهام هوتسبير × وولفرهامبتون – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
خيتافى × ليفانتى – الثالثة عصرا
أتلتيكو مدريد × ريال مدريد – الخامسة والربع مساء - على قناة beIN SPORTS 1
مايوركا × ديبورتيفو ألافيس – السابعة والنصف مساء
فياريال × أتليتك بيلباو – العاشرة مساء
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
كومو × كريمونيزي – الرابعة مساء
يوفنتوس × أتالانتا – السابعة مساء
كاليارى × إنتر ميلان – العاشرة إلا ربع مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لوريان × موناكو – السادسة مساء
تولوز × نانت – الثامنة مساء
باريس سان جيرمان × أوكسير – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
فولفسبورج × لايبزيج – الرابعة والنصف مساء
هايدينهايم × أوجسبورج – الرابعة والنصف مساء
ماينز × بوروسيا دورتموند – الرابعة والنصف مساء
سانت باولى × باير ليفركوزن – الرابعة والنصف مساء
بوروسيا مونشنجلادباخ × آينتراخت فرانكفورت – السابعة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الرياض × نيوم – السادسة والنصف مساء
النجمة × الفيحاء – السادسة والنصف مساء
الفتح × القادسية – التاسعة مساء
مواعيد مباريات الدوري القطري
السليلية × العربى – السادسة مساء
قطر × الشمال – الثامنة مساء – على قناة على AL KASS one