ديربي مدريد وظهور صلاح.. أبرز مباريات اليوم السبت 27-9-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 27 - 9 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مع كريستال بالاس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



برينتفورد × مانشستر يونايتد – الثانية والنصف عصرا – على قناة beIN SPORTS 1



ليدز يونايتد × بورنموث – الخامسة مساء

تشيلسي × برايتون – الخامسة مساء

كريستال بالاس × ليفربول – الخامسة مساء - على قناة beIN SPORTS 3

مانشستر سيتي × بيرنلي – الخامسة مساء – على قناة beIN SPORTS 2

نوتينجهام فورست × سندرلاند – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN SPORTS 1

توتنهام هوتسبير × وولفرهامبتون – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



خيتافى × ليفانتى – الثالثة عصرا

أتلتيكو مدريد × ريال مدريد – الخامسة والربع مساء - على قناة beIN SPORTS 1

مايوركا × ديبورتيفو ألافيس – السابعة والنصف مساء

فياريال × أتليتك بيلباو – العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كومو × كريمونيزي – الرابعة مساء

يوفنتوس × أتالانتا – السابعة مساء

كاليارى × إنتر ميلان – العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لوريان × موناكو – السادسة مساء

تولوز × نانت – الثامنة مساء

باريس سان جيرمان × أوكسير – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فولفسبورج × لايبزيج – الرابعة والنصف مساء

هايدينهايم × أوجسبورج – الرابعة والنصف مساء

ماينز × بوروسيا دورتموند – الرابعة والنصف مساء

سانت باولى × باير ليفركوزن – الرابعة والنصف مساء

بوروسيا مونشنجلادباخ × آينتراخت فرانكفورت – السابعة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الرياض × نيوم – السادسة والنصف مساء

النجمة × الفيحاء – السادسة والنصف مساء

الفتح × القادسية – التاسعة مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري

السليلية × العربى – السادسة مساء

قطر × الشمال – الثامنة مساء – على قناة على AL KASS one