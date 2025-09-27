قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الشكاوى الحكومية تستجيب لعدد من طلبات ذوى الهمم

طارق الرفاعي
طارق الرفاعي
كتب محمود مطاوع

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، بشأن نماذج استجابات المنظومة لشكاوى وطلبات بعض المواطنين من ذوي الهمم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

ولفت الدكتور طارق الرفاعي، إلى أنه في قطاع الصحة استجابت وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لعدد 2018 شكوى وطلبا واستغاثة للاستفادة من مختلف الخدمات الطبية وإجراءات الحجز والعرض على القومسيون الطبي أو التظلم من نتائجه، وكان من بينها استغاثة مواطن بمحافظة المنيا، التمس خلالها سرعة صرف عقار طبي مسجل ضمن أدوية الجدول لنجله من ذوي الهمم والمحجوز بإحدى وحدات الرعاية المركزة.

فيما تعاملت وزارة العمل مع 358 شكوى وطلبا واستفسارا تتعلق بآلية الالتحاق بسوق العمل وكان من بينها الاستجابة لشكوى مواطن من ذوي الهمم بمحافظة الغربية بشأن استكمال إجراءات توظيفه. والاستجابة لمواطن من ذوي الهمم أيضًا بمحافظة البحيرة التمس توفير فرصة عمل له داخل نطاق المحافظة لتمكنه من إعالة نفسه وتوفير احتياجاته المعيشية، وقد تم توفير فرصة عمل للمواطن بإحدى شركات القطاع الخاص بمحافظة البحيرة وقام باستلام العمل بداية من منتصف يونيو 2025.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، إلى أنه بالإضافة إلى الوزارات السابقة التي كثفت جهودها لمعالجة هذه الشكاوى، تعاملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضًا مع عدد آخر من شكاوى وطلبات مواطنين من ذوي الهمم؛ حيث تفاعلت الوزارة وعدد من المحافظات المختصة مع 120 شكوى وطلبا، جاء من بينها الاستجابة لشكوى مواطن من ذوي الهمم بمحافظة القاهرة، التمس خلالها قبول طلب تحويل نجله من مدرسة إلى أخرى، ليسهل عليه اصطحابه من وإلى المدرسة مراعاة لوضعه الصحي. 

واستجابة محافظة الجيزة لشكوى مواطن بقبول طلب تحويل نجلته من ذوي الهمم من إحدى مدارس التعليم الأساسي بمنطقة العجوزة إلى أخرى قريبة من محل السكن لدمجها بالفصول التعليمية الملائمة لها.

في سياق متصل، استعرض "الرفاعي" عددا من الاستجابات المرتبطة بالقطاعات الأخرى، منوها إلى استجابة وزارة الداخلية لـ 79 شكوى وطلبا واستفسارا بشأن الاستفادة من مختلف الخدمات التي تتيحها الوزارة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، وخاصة ذوي الهمم. وتضمنت الاستجابات التصدي لشكاوى حول الاعتداء بالضرب أو التعرض للنصب الإلكتروني لمواطنين من ذوي الهمم، وكذا عدم القدرة على إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بالسجل المدني.

كما استجابت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لـ 251 شكوى يتعلق بعضها بمواطنين من ذوي الهمم بشأن الحصول على المعاشات والمستحقات التأمينية بعدد من المحافظات. 

فيما تفاعلت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع 357 شكوى تتعلق بإرسال الرقم السري وتفعيل البطاقات وصرف المستحقات التموينية. 

وحققت بعض الوزارات الأخرى استجابات متنوعة لذوي الهمم أيضًا. ومن ذلك وزارتا النقل والكهرباء والطاقة المتجددة.

واختتم مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين تقريره، مؤكدًا أن هذه النماذج تأتي ضمن الاستجابات المتنوعة والمستمرة التي تحققها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مدار اليوم للمواطنين بصفة عامة وذوي الهمم بصفة خاصة، بما يسهم في تذليل العقبات التي تواجههم وتحقق استفادتهم من الخدمات الحكومية والمزايا المخصصة لهم، بالتنسيق مع جميع الوزارات والمحافظات وباقي الجهات الحكومية المعنية، حرصًا على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجميع المواطنين وإتاحتها لهم دون تمييز، وذلك لتعزيز مستويات الثقة بينهم وبين مختلف الجهات الحكومية.

الجهات الحكومية ذوي الهمم طارق الرفاعي

