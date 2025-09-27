تعرف على مباريات اليوم الثاني من بطولة العالم للأندية لكرة اليد

تستأنف اليوم السبت منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد، في النسخة الثامنة عشرة والتي تقام بمشاركة 9 أندية، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر من العام الجاري.

وتقام البطولة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديد، تحت شعار "مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة".

ويشهد اليوم الثاني ثلاث مباريات كالتالي:

ماجديبورج الألماني مع كاليفورنيا إيجلز الأمريكي في الساعة 3:30 عصرًا.

برشلونة الإسباني مع توباتي البرازيلي في الساعة 5:45 مساءً.

فيزبريم المجري مع سيدني الأسترالي في الساعة 8:00 مساءً.



وشهد اليوم الأول إقامة 3 مباريات جاءت نتائجها كالتالي:

فوز الشارقة الإماراتي على كاليفورنيا إيجلز، بنتيجة 35/30.

فوز الزمالك على تاوباتي البرازيلي، بنتيجة 26/24.

فوز الأهلي على سيدني الأسترالي، بنتيجة 41/14.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من نجوم كرة اليد على المستوى العالمي، يتقدمهم نجوم مصر مع فيزبريم المجري الرباعي علي زين ويحيى الدرع وأحمد عادل وأحمد هشام "دودو"، ومع برشلونة نجم منتخب مصر سيف الدرع.

مجموعات بطولة العالم للأندية لكرة اليد – مصر 205

المجموعة الأولى: ماجديبورج الألماني - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - الشارقة الإماراتي.

المجموعة الثانية : الأهلي - فيزبريم المجري - سيدني الأسترالي.

المجموعة الثالثة: الزمالك - برشلونة - توباتي البرازيلي.

المباريات المتبقية من الدور الأول

الأحد 28 سبتمبر 2025

الشارقة الإماراتي مع ماجديبورج الألماني.. الساعة 3:30 عصرًا

الزمالك مع برشلونة.. الساعة 5:45 مساءً.

الأهلي مع فيزبريم المجري.. الساعة 8:00 مساءً.

وتقام مواجهات نصف النهائي وتحديد المراكز يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، ويقام النهائي ومباراة الميدالية البرونزية يوم الخميس 2 أكتوبر.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة إذاعة مباريات بطولة العالم للأندية لكرة اليد - مصر 2025، حصريًا عبر قنوات أون سبورت، ومنصات كورة بلس.