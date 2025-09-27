قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوباما: لا يوجد منطق عسكري لما تفعله إسرائيل بغزة.. ويجب إقامة دولة فلسطينية
كيلو اللحوم بـ 250 جنيها.. ننشر أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة
ثلج الملح.. ظاهرة جيولوجية فريدة في البحر الميت تربك العلماء| ما القصة؟
بقيادة سعودية .. 12 دولة تشكل تحالفًا جديدًا لدعم السلطة الفلسطينية
قائد منتخب إيطاليا يرحب.. تفاصيل مثيرة في مفاوضات الأهلي مع كانافارو
رحمة أحمد تكشف حقيقة إصابتها بتضخم فى الكبد.. تفاصيل
عربية النواب : السيسي يقود ضمير الإنسانية نحو سلام عادل بالمنطقة
اليوم.. ذكرى هجرة النبي من مكة للمدينة.. نقطة تحول بمسار الدعوة الإسلامية
إيران تواصل بناء موقع عسكري شديد التحصين في أصفهان
شراكة مصرية ألمانية لتسهيل تنقل الأيدي العاملة والحد من الهجرة غير الشرعية
كامل الوزير يوجه بدراسة أثر مشروعات النقل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الشكاوى الحكومية تستجيب لعدد من طلبات ذوى الهمم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ثلج الملح.. ظاهرة جيولوجية فريدة في البحر الميت تربك العلماء| ما القصة؟

البحر الميت
البحر الميت
أمينة الدسوقي

في أعماق البحر الميت، أخفض نقطة على سطح الأرض، تتكشف واحدة من أندر الظواهر الجيولوجية التي قد تغيّر فهم العلماء للتاريخ الطبيعي للكوكب، حيث أعلن فريق بحثي عن رصد تكوينات ملحية ضخمة في قاع البحر، فيما يُعرف بـ "العمالقة الملحية" (Salt Giants)، وهي ظاهرة لا تحدث إلا في هذا الموقع الفريد.

أندر الظواهر الجيولوجية

ووفقا لدراسة حديثة نشرتها مجلة Annual Review of Fluid Mechanics، تمتد هذه الرواسب أفقياً لعدة كيلومترات، فيما يتجاوز سُمك بعضها كيلومترا واحدا.

 ويرى الباحثون أن هذه التكوينات قد تحمل أدلة مهمة لفهم ماضي الأرض الجيولوجي، كما قد تساعد في التنبؤ بالتحولات البيئية المستقبلية، بحسب ما أورده موقع dailygalaxy.

تحولات بيئية أعادت تشكيل البحر

قبل ثمانينيات القرن الماضي، كان البحر الميت بحيرة مستقرة الطبقات مياه دافئة وأقل ملوحة على السطح، وأخرى أبرد وأكثر ملوحة في القاع.

لكن بناء السدود وتحويل مجرى نهر الأردن خفضا تدفق المياه العذبة، ما أدى إلى ارتفاع ملوحة السطح وزيادة معدلات التبخر، لتتحول البحيرة إلى نظام مختلط موسمياً.

هذا التحول مهد لمرحلة جديدة من تراكم الرواسب الملحية.

ثلج الملح بلورات تهبط نحو القاع

إحدى أبرز نتائج هذه التغيرات هو ما يسميه العلماء "ثلج الملح"؛ بلورات من الهاليت تتشكل في الطبقات العليا ثم تهبط نحو القاع.

 ورغم الاعتقاد سابقا بأنها تقتصر على فصل الشتاء، أثبتت الدراسات الحديثة استمرارها على مدار العام، ما يخلق دورة متواصلة تغذي نمو العمالقة الملحية.

ويعزو العلماء هذه الظاهرة إلى تفاعل معقد بين الملوحة ودرجات الحرارة عبر آلية تعرف بـ"الانتشار المزدوج".

ففي الصيف، يؤدي التبخر الشديد إلى زيادة ملوحة السطح، بينما تبقى الأعماق أبرد وأكثر استقرارا هذا التباين يخلق تيارات دقيقة تسمح بتشكل بلورات الملح وانجرافها نحو القاع.

مفتاح لفهم الماضي والمستقبل

يمثل البحر الميت واحدا من المواقع النادرة التي تتيح للعلماء مراقبة هذه العمليات في الزمن الحقيقي، وهو ما قد يساعد في تفسير أحداث جيولوجية كبرى، مثل "أزمة الملوحة المسينية" التي شهدها البحر الأبيض المتوسط قبل ملايين السنين حين انقطع عن الأطلسي وجف تدريجيا، تاركا وراءه كتلا ملحية هائلة لا تزال مطمورة حتى اليوم.

ويأمل الباحثون أن يسهم تتبع تشكل هذه الرواسب في رسم صورة أوضح عن تاريخ المحيطات القديمة، وفهم كيفية استجابة النظم البيئية الساحلية الجافة لتغير المناخ وارتفاع مستوى البحار.

وبينما يبقى البحر الميت مسرحا لظواهر طبيعية فريدة، تظل ألغاز "العمالقة الملحية" واحدة من أكثر الملفات الجيولوجية إثارة التي لم يكشف عن كامل أسرارها بعد.

البحر الميت الظواهر الجيولوجية ثلج الملح ظاهرة نادرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الاهلي

فلوسك في الحساب هتبقى زيرو فجأة.. البنك الأهلي يحذر بشكل عاجل

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

سيدعبدالحفيظ

الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

المحامي أشرف نبيل

بعد نجاحه مع إسبانيا.. تشكيل دولي أوكراني يلجأ للمحامي أشرف نبيل لإنقاذ أعضائه من الإعدام بمصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

ترشيحاتنا

ويندوز 10

في تطور مفاجئ.. مايكروسوفت تعرض دعما مجانيا لمستخدمي ويندوز 10

نيسان قشقاي موديل 2025

سوق المستعمل.. نيسان قشقاي 2025 كسر زيرو بهذا السعر

اكسيد RX موديل 2025

اكسيد تقدم RX موديل 2025 الرياضية الجديدة.. صور

بالصور

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

تسلا
تسلا
تسلا

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

منها رانج روفر وBMW.. امرأة تدمر 16 سيارة فاخرة داخل معرض

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

موعد إطلاق سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد