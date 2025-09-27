قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
مسؤول أممي: الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة في غزة
متحدث "أونروا": إسرائيل شردت 42 ألف فلسطيني شمال الضفة الغربية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
علاجات طبيعية للكحة.. وصفات منزلية فعالة لتقليل السعال وتهدئة الحلق

علاجات طبيعية للكحة
علاجات طبيعية للكحة
آية التيجي

مع تغير الفصول وكثرة نزلات البرد، يزداد انتشار الكحة التي قد تُعيق النوم أو تؤثر على الدراسة والعمل.

علاجات طبيعية للكحة

ورغم توافر الأدوية الطبية، فإن العديد من الأشخاص يبحثون عن علاجات طبيعية للكحة تساعد في تهدئة السعال وتقليل حدته، خاصة في مراحله الأولى، وفقًا لما نشر في موقع WebMD الطبي، ومن أبرزها :

- العسل:

يُعتبر العسل من أشهر الوصفات المنزلية لتهدئة السعال، حيث تساعد ملعقة صغيرة من العسل قبل النوم على تخفيف تهيج الحلق وتقليل الكحة، خصوصًا لدى الأطفال فوق سن السنة.

العسل

- الزنجبيل:

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في ارتخاء الشعب الهوائية والتقليل من السعال الجاف. يُفضل تناوله كشاي دافئ ممزوج بالعسل والليمون.

الزنجبيل 

- شاي النعناع:

تحتوي أوراق النعناع على مادة المنثول التي تُسهم في تهدئة الحلق وفتح الممرات الهوائية، مما يقلل من تهيج الكحة.

النعناع الدافئ

- الغرغرة بالماء الدافئ والملح:

واحدة من الطرق البسيطة والفعالة لتقليل التهابات الحلق والحد من الكحة الناتجة عنها.

الغرة بالماء الدافئ

- الإكثار من السوائل الدافئة:

شرب المشروبات العشبية أو الشوربة الدافئة يساعد على ترطيب الحلق والتخفيف من جفافه الذي يُسبب السعال.

السوائل الدافئة 
