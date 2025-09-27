علاجات طبيعية للكحة.. وصفات منزلية فعالة لتقليل السعال وتهدئة الحلق

مع تغير الفصول وكثرة نزلات البرد، يزداد انتشار الكحة التي قد تُعيق النوم أو تؤثر على الدراسة والعمل.

علاجات طبيعية للكحة

ورغم توافر الأدوية الطبية، فإن العديد من الأشخاص يبحثون عن علاجات طبيعية للكحة تساعد في تهدئة السعال وتقليل حدته، خاصة في مراحله الأولى، وفقًا لما نشر في موقع WebMD الطبي، ومن أبرزها :

- العسل:

يُعتبر العسل من أشهر الوصفات المنزلية لتهدئة السعال، حيث تساعد ملعقة صغيرة من العسل قبل النوم على تخفيف تهيج الحلق وتقليل الكحة، خصوصًا لدى الأطفال فوق سن السنة.

العسل

- الزنجبيل:

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في ارتخاء الشعب الهوائية والتقليل من السعال الجاف. يُفضل تناوله كشاي دافئ ممزوج بالعسل والليمون.

الزنجبيل

- شاي النعناع:

تحتوي أوراق النعناع على مادة المنثول التي تُسهم في تهدئة الحلق وفتح الممرات الهوائية، مما يقلل من تهيج الكحة.

النعناع الدافئ

- الغرغرة بالماء الدافئ والملح:

واحدة من الطرق البسيطة والفعالة لتقليل التهابات الحلق والحد من الكحة الناتجة عنها.

الغرة بالماء الدافئ

- الإكثار من السوائل الدافئة:

شرب المشروبات العشبية أو الشوربة الدافئة يساعد على ترطيب الحلق والتخفيف من جفافه الذي يُسبب السعال.