قائمة أبناء الزهور برئاسة الدمرداش تترشح لانتخابات النادي

تقدم المستشار محمد الدمرداش اليوم السبت 27 سبتمبر بأوراق ترشحه لرئاسة نادي الزهور الرياضي لدورة جديدة بقائمة قوية، ومستقرة لاستكمال الإنجازات التي شهدها النادي على مختلف الاصعدة، محتفظة بأسمها المشهور : قائمة "أبناء الزهور - واقع مستقر وتطوير مستمر".

وتضم قائمة "أبناء الزهور : المستشار الدكتور محمد الدمرداش على منصب رئيس النادي

المستشار ايهاب الشريطي لمنصب نائب الرئيس

المحاسب علي عادل لمنصب أمين الصندوق، والمهندس أحمد اسامة لمنصب أمين الاستثمار.

وفي منصب العضوية فوق السن ضمت القائمة كلا من: اللواء الدكتور مهندس حازم حسن، والمهندس أيمن بيرم ، والمهندس محمد عبد السلام، ودكتورة مي فارس، كابتن ياسر حفني.

وتضم القائمة من الأعضاء تحت السن: مهندس علي اسماعيل عبد الغفار، ودكتورة آية شريف.

وعن فرع التجمع الخامس تقدمت

دكتورة نشوى النحاس.

وصاحب القائمة أثناء تقدمها عددا من أعضاء النادي في مظاهرة تأييد وحب.