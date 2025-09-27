الأوقاف: احترام السائح واجب وكرم المصريين دعاية حقيقية للبلد

نشرت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسالة توعوية هادفةبمناسبة يوم السياحة العالمي، أكدت خلالها على أهمية حسن استقبال السياح ومعاملتهم بما يليق بصورة مصر الحضارية والتاريخية.

وجاء في الرسالة أن السائح الذي يزور مصر هو ضيف يجب أن يكرم ويعامل باحترام، بعيدا عن الجفاء أو الاستغلال، مشيرة إلى أن كل سائح يحمل في قلبه صورة عن البلد، ومتى كانت تلك الصورة إيجابية؛ فإنه سيعود مرة أخرى، ويحدث غيره عن مصر بكل حب، مما يسهم في دعم السياحة وتعزيز مكانة مصر على مستوى العالم.

وأكدت الوزارة أن التعامل الطيب مع السائح – بكلمة حسنة، أو ابتسامة صادقة، أو مساعدة بسيطة – يعد تصرفا راقيا، بل وأقوى وسائل الترويج الحقيقي لمصر.

كما شددت على أن كل فرد يمثل بلده في عيون الزائرين، وتصرفه لا يعكس سلوكه الفردي فقط، بل يعبر عن شعب كامل وتاريخ عظيم.

وأنهت وزارة الأوقاف رسالتها بدعوة المواطنين إلى تصحيح المفاهيم حول السياحة والتأكيد على قيم الضيافة والمروءة، تحت هاشتاج: #صحح_مفاهيمك و#يوم_السياحة_العالمي.



