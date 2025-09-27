قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

قلة إيمان.. داعية: التشاؤم برؤية قطة سوداء أو سماع صوت غراب غير مقبول

داعية إسلامية
داعية إسلامية
هاني حسين

أكدت الدكتورة نفين مختار، الداعية الإسلامية، أن التفاؤل ليس مجرد شعور داخلي، بل يرتبط بالأخذ بالأسباب وبذل الجهد لتحقيق الأهداف.

وأضافت نفين مختار خلال لقائها مع آية شعيب ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: " أقولك حاجة جميلة خالص ومنتهى البساطة الناس تعرفها، تخيلي لما ربنا سبحانه وتعالى يقولي في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، فمعنى التفاؤل هو حسن الظن بالله مع الأخذ بالأسباب".

وأوضحت أن التفاؤل يتمثل في العمل والإنتاج وبذل المجهود، ثم الثقة في أن الله لن يضيع هذا السعي، مستشهدة بقوله تعالى: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

وأكدت أن هناك خلطًا بين الرضا والتفاؤل، موضحة أن الرضا أمر مختلف، بينما التفاؤل يعني الثقة في الله بعد بذل العمل والسعي، مشيرة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشاؤم، واعتبره من عادات الجاهلية التي تتنافى مع الإيمان.

وتابعت الداعية الإسلامية أن التشاؤم مثل ربط الأحداث برؤية قطة سوداء أو سماع صوت غراب، هو أمر غير مقبول دينيًا ويعكس قلة إيمان، لأن كل شيء مقدر عند الله، مشددة على أن الدعاء الصادق والخالص لله هو الوسيلة التي يمكن أن تغير القدر أو تخفف من أثره.

داعية داعية إسلامية التفاؤل الإيمان

