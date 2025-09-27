قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل تطبيقها.. ما هي العقوبات الأممية المفروضة على إيران؟
في اليوم العالمي للسياحة.. حجوزات جديدة من دول أوربا للموسم الشتوي بشرم الشيخ
خصم 50% على المخالفات المرورية في هذه الحالة
الدوري المصري .. حرس الحدود يتقدم على زد 1-0 فى الشوط الأول
قرار عاجل .. النيابة الإدارية تعاين موقع مصنع نسيج المحلة المنهار ..صور
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة حريق مصنع المحلة الكبرى وتصدر قرارات عاجلة
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
رياضة

شوط أول سلبي بين المقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية بالدوري الممتاز

المقاولون العرب
المقاولون العرب

حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى المقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية فى المباراة التى تجمعهما حاليا باستاد عثمان أحمد عثمان ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

شهدت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبى الفريقين وإهدار العديد من الفرص من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وخاض المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من :-

 محمود الحضري في حراسة المرمى، محمد حامد، لؤي وائل،جوزيف أوشايا،  عمر الوحش، مصطفى جمال، إسلام جابر، إسلام عبد اللاه،  محمد سالم، شكري نجيب،ومحمود جودة.

بينما خاض كهرباء الإسماعيلية المبارة بتشكيل مكون من :-

 محمد هجرس في حراسة المرمى، كريم يحيى، سيف الخشاب، ممادو سيلا، مصطفى كشري، كريم أشرف، علي سليمان، إسلام عبد النعيم، يوسف جلال، محمد ياسين، وحسن الشاذلي.

المقاولون العرب كهرباء الإسماعيلية عثمان أحمد عثمان الدوري المصري

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

جثة

فيشة الغسالة كلمة السر.. مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في أسيوط

وزيرة التخطيط

التخطيط تحتفي بأصغر سفيرة مصرية في مبادرة شباب بلد

خلال المعرض

انطلاق الدورة 78 لمعرض "Cairo Fashion & Tex" الخميس بمشاركة 650 شركة

الوزيرخلال الزيارة

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروع ازدواج خط مياه وادي النطرون

بالصور

الأكياس العقدية.. نتوءات حميدة تظهر حول المفاصل وقد تتطلب التدخل الطبي

ما هي الأكياس العقدية؟

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات.. وداعًا لشهوة الحلويات

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات

قائمة أعلى 10 سيارات مبيعا في أوروبا خلال أغسطس 2025

فولكس فاجن تي روك

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الراقصة دينا

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

