شوط أول سلبي بين المقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية بالدوري الممتاز

حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى المقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية فى المباراة التى تجمعهما حاليا باستاد عثمان أحمد عثمان ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

شهدت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبى الفريقين وإهدار العديد من الفرص من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وخاض المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من :-

محمود الحضري في حراسة المرمى، محمد حامد، لؤي وائل،جوزيف أوشايا، عمر الوحش، مصطفى جمال، إسلام جابر، إسلام عبد اللاه، محمد سالم، شكري نجيب،ومحمود جودة.

بينما خاض كهرباء الإسماعيلية المبارة بتشكيل مكون من :-

محمد هجرس في حراسة المرمى، كريم يحيى، سيف الخشاب، ممادو سيلا، مصطفى كشري، كريم أشرف، علي سليمان، إسلام عبد النعيم، يوسف جلال، محمد ياسين، وحسن الشاذلي.