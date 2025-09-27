ما هو الموقف النهائي لـ دونجا من مباراة القمة؟

تلقى الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز دفعة معنوية كبيرة بعد تأكد جاهزية لاعب الوسط نبيل عماد "دونجا" للمشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري نايل الممتاز.

تفاصيل إصابة دونجا

وكان دونجا قد تعرض لكدمة قوية في الضلوع خلال مواجهة الجونة الأخيرة، وهو ما أثار القلق حول إمكانية غيابه عن القمة، غير أن الفحوصات الطبية التي خضع لها خلال الساعات الماضية أثبتت سلامته وقدرته على التواجد ضمن حسابات المدير الفني في اللقاء المرتقب.

ترتيب الفريقين قبل القمة

يدخل الزمالك القمة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات فاز في 5 منها، وتعادل في مباراتين، وتلقى هزيمة واحدة، ليواصل نتائجه المميزة هذا الموسم.

في المقابل، يسعى الأهلي لتحسين وضعيته بعد أن تراجع إلى المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، جمعها من 7 مباريات، حيث حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مثلها، بينما تلقى هزيمة وحيدة.

أهمية المباراة

تحمل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك دائمًا طابعًا خاصًا يتجاوز حدود النقاط الثلاث، فهي مواجهة كبرى ينتظرها عشاق الكرة المصرية والعربية بشغف، وتشكل اختبارًا مهمًا للفريقين في سباق المنافسة على لقب الدوري.