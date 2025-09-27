قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
مسؤول أممي: الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

احتفالا باليوم العالمي للسياحة.. توزيع هدايا على السياح بأسوان

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

قامت محافظة أسوان بتوزيع هدايا وكروت معايدة باسم المحافظة وبروشورات وكتيبات سياحية وأثرية متنوعة ، على الأفواج السياحية ، خلال فعاليات تم تنظيمها بساحة مرسى معابد فيله على أنغام فرقة توشكى للفنون التلقائية ، ووسط تفاعل من السياح من مختلف جنسيات العالم مع الأغاني النوبية التي تعكس التراث الأسواني الأصيل، وذلك ضمن احتفالات المحافظة باليوم العالمي للسياحة ، والذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام ، تحت شعار " السياحة والتحول المستدام ".


وأناب الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ للمشاركة في الفعاليات ، وفقا لبيان صحفي صادر عن المحافظة اليوم السبت.


وأكد محافظ أسوان ، في البيان ، أن تنظيم الفعاليات الاحتفالية في المواقع والمناطق السياحية والأثرية يعكس مدى امتزاج الفنون الشعبية مع الحضور السياحي العالمي ، في مشهد يجسد خصوصية أسوان كعاصمة للثقافة الإفريقية ، ويعزز وعي المجتمع المحلي بأهمية القطاع السياحي ، وتشجيع الجميع على المشاركة في صناعة مستقبل سياحي واعد يعكس صورة مصر المشرقة أمام العالم .


وأشار إلى أن اختيار منظمة السياحة العالمية لشعار هذا العام يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وخططها الطموحة نحو تنمية قطاع السياحة بما يحقق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتعزيز العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذا القطاع الحيوي .. مؤكدا أن أسوان تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز المكانة التاريخية للمحافظة على الخريطة السياحية العالمية من خلال مشروعات تطوير البنية التحتية السياحية ، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من مختلف الأفواج السياحية .


على صعيد مختلف، عقدت بمكتبة مصر العامة بأسوان، الجلسة التشاورية لمراجعة واعتماد نتائج التقييم الأساسي الخاص بمشروع تعزيز المهارات وفرص التوظيف في قطاع الأعمال الزراعية المنفذ بقرى بنبان غرب النيل بأسوان، بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وبشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً في شركة AETS، وبالتعاون مع جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان.


واستعرضت الجلسىة التشاورية، أهداف المشروع في توفير تدريبات متخصصة وفرص عمل موجهة للشباب والنساء من رواد الأعمال في المناطق الريفية، مع التركيز على تقنيات ما بعد الحصاد، والتكنولوجيا المبتكرة، ومهارات ريادة الأعمال، من خلال الشراكة مع المدارس الزراعية الفنية المحلية، كما سيُقدَّم برنامج المشروع تدريبات مصممة خصيصاً لتزويد رواد الأعمال الريفيين بالمهارات اللازمة لاقتناص الفرص السوقية الجديدة وتعزيز سلاسل القيمة.


واستعرض الحضور أبرز أهداف المشروع، والتي تتمثل في تعزيز المهارات وفرص التوظيف في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تمكين الشباب والنساء في المجتمعات الريفية، وتعزيز ريادة الأعمال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في منطقة أسوان/بنبان.
ويُموَّل المشروع من قِبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة سكاتك، ويؤكد على دور القطاع الخاص كحافز رئيسي لتنمية المهارات، ودعم ريادة الأعمال، وخلق فرص عمل مستدامة في إطار الاقتصاد الأخضر في مصر.

اليوم العالمي للسياحة هدايا للسياح أسوان السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

وزارة العمل

وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم

ترشيحاتنا

فلسطين

خبير : حكومة ميلوني متمسكة بحل الدولتين.. وتتجنب الصدام مع إسرائيل

فلسطين

العيادي: قرار فرنسا وبريطانيا الاعتراف بفلسطين وفاء لحق سياسي طال انتظاره

فلسطين

مقرر أممي سابق: اعتراف قوى كبرى بفلسطين يضع إسرائيل تحت ضغط دولي غير مسبوق

بالصور

5 علامات تدل على تلف طرمبة البنزين

طرمبة البنزين
طرمبة البنزين
طرمبة البنزين

محافظ الشرقية يتفقد الاستعدادات النهائية لإنطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

علاجات طبيعية للكحة.. وصفات منزلية فعالة لتقليل السعال وتهدئة الحلق

علاجات طبيعية للكحة
علاجات طبيعية للكحة
علاجات طبيعية للكحة

لأكل العيش.. أفضل 5 سيارات أقل من 300 ألف جنيه

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد