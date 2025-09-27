احتفالا باليوم العالمي للسياحة.. توزيع هدايا على السياح بأسوان

قامت محافظة أسوان بتوزيع هدايا وكروت معايدة باسم المحافظة وبروشورات وكتيبات سياحية وأثرية متنوعة ، على الأفواج السياحية ، خلال فعاليات تم تنظيمها بساحة مرسى معابد فيله على أنغام فرقة توشكى للفنون التلقائية ، ووسط تفاعل من السياح من مختلف جنسيات العالم مع الأغاني النوبية التي تعكس التراث الأسواني الأصيل، وذلك ضمن احتفالات المحافظة باليوم العالمي للسياحة ، والذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام ، تحت شعار " السياحة والتحول المستدام ".



وأناب الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ للمشاركة في الفعاليات ، وفقا لبيان صحفي صادر عن المحافظة اليوم السبت.



وأكد محافظ أسوان ، في البيان ، أن تنظيم الفعاليات الاحتفالية في المواقع والمناطق السياحية والأثرية يعكس مدى امتزاج الفنون الشعبية مع الحضور السياحي العالمي ، في مشهد يجسد خصوصية أسوان كعاصمة للثقافة الإفريقية ، ويعزز وعي المجتمع المحلي بأهمية القطاع السياحي ، وتشجيع الجميع على المشاركة في صناعة مستقبل سياحي واعد يعكس صورة مصر المشرقة أمام العالم .



وأشار إلى أن اختيار منظمة السياحة العالمية لشعار هذا العام يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وخططها الطموحة نحو تنمية قطاع السياحة بما يحقق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتعزيز العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذا القطاع الحيوي .. مؤكدا أن أسوان تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز المكانة التاريخية للمحافظة على الخريطة السياحية العالمية من خلال مشروعات تطوير البنية التحتية السياحية ، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من مختلف الأفواج السياحية .



على صعيد مختلف، عقدت بمكتبة مصر العامة بأسوان، الجلسة التشاورية لمراجعة واعتماد نتائج التقييم الأساسي الخاص بمشروع تعزيز المهارات وفرص التوظيف في قطاع الأعمال الزراعية المنفذ بقرى بنبان غرب النيل بأسوان، بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وبشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً في شركة AETS، وبالتعاون مع جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان.



واستعرضت الجلسىة التشاورية، أهداف المشروع في توفير تدريبات متخصصة وفرص عمل موجهة للشباب والنساء من رواد الأعمال في المناطق الريفية، مع التركيز على تقنيات ما بعد الحصاد، والتكنولوجيا المبتكرة، ومهارات ريادة الأعمال، من خلال الشراكة مع المدارس الزراعية الفنية المحلية، كما سيُقدَّم برنامج المشروع تدريبات مصممة خصيصاً لتزويد رواد الأعمال الريفيين بالمهارات اللازمة لاقتناص الفرص السوقية الجديدة وتعزيز سلاسل القيمة.



واستعرض الحضور أبرز أهداف المشروع، والتي تتمثل في تعزيز المهارات وفرص التوظيف في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تمكين الشباب والنساء في المجتمعات الريفية، وتعزيز ريادة الأعمال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في منطقة أسوان/بنبان.

ويُموَّل المشروع من قِبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة سكاتك، ويؤكد على دور القطاع الخاص كحافز رئيسي لتنمية المهارات، ودعم ريادة الأعمال، وخلق فرص عمل مستدامة في إطار الاقتصاد الأخضر في مصر.