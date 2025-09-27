نواف سلام: العلاقات اللبنانية–الإيرانية ينبغي أن تقوم على أسس الاحترام المتبادل

شدّد رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، على أنّ استقامة العلاقات اللبنانية – الإيرانية ينبغي أن تقوم على أسس الاحترام المتبادل لسيادة كل من الطرفين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .

جاء هذا خلال استقال نواف سلام، اليوم /السبت/ في السرايا الحكومي، وبحضور وزير الخارجية بالوكالة الدكتور غسان سلامة، أمينَ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الدكتور علي لاريجاني والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

