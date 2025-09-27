خالد طلعت: اليوم مليء بالمفاجآت في كرة القدم العالمية والمحلية

وصف الناقد الرياضي خالد طلعت مباريات اليوم بأنها “يوم المفاجآت” في كرة القدم حول العالم، بعد سلسلة من النتائج غير المتوقعة سواء في الدوريات الأوروبية أو على الساحة الإفريقية والمصرية.

وأشار طلعت في منشور له عبر فيسبوك إلى أبرز هذه المفاجآت، ومنها:

• خسارة ريال مدريد بخمسة أهداف أمام جاره أتلتيكو مدريد.

• سقوط مانشستر يونايتد بثلاثية أمام برينتفورد.

• هزيمة تشيلسي على ملعبه بثلاثة أهداف من برايتون.

• تلقي ليفربول أول خسارة له هذا الموسم على يد كريستال بالاس.

• على الصعيد المحلي، فوز كهرباء الإسماعيلية على المقاولون العرب بملعبه.

• تفوق حرس الحدود على فريق زد في عقر داره.

• وعلى المستوى الإفريقي، هزيمة المريخ السوداني أمام فريق سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي.

وكتب طلعت معلقًا أن هذه النتائج تعكس مدى الإثارة والتقلبات التي يشهدها عالم كرة القدم، حيث لا مكان للتوقعات المضمونة.