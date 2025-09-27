قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آي صاغة: الحذر الفيدرالي يرفع الدولار ويُقيّد مكاسب الذهب وسط تصاعد مخاوف الإغلاق الحكومي
الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت: اليوم مليء بالمفاجآت في كرة القدم العالمية والمحلية

كرة القدم
كرة القدم
يارا أمين

وصف الناقد الرياضي خالد طلعت مباريات اليوم بأنها “يوم المفاجآت” في كرة القدم حول العالم، بعد سلسلة من النتائج غير المتوقعة سواء في الدوريات الأوروبية أو على الساحة الإفريقية والمصرية.

وأشار طلعت في منشور له عبر فيسبوك إلى أبرز هذه المفاجآت، ومنها:

• خسارة ريال مدريد بخمسة أهداف أمام جاره أتلتيكو مدريد.

• سقوط مانشستر يونايتد بثلاثية أمام برينتفورد.

• هزيمة تشيلسي على ملعبه بثلاثة أهداف من برايتون.

• تلقي ليفربول أول خسارة له هذا الموسم على يد كريستال بالاس.

• على الصعيد المحلي، فوز كهرباء الإسماعيلية على المقاولون العرب بملعبه.

• تفوق حرس الحدود على فريق زد في عقر داره.

• وعلى المستوى الإفريقي، هزيمة المريخ السوداني أمام فريق سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي.

وكتب طلعت معلقًا أن هذه النتائج تعكس مدى الإثارة والتقلبات التي يشهدها عالم كرة القدم، حيث لا مكان للتوقعات المضمونة.

خالد طلعت ريال مدريد أتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد برينتفورد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

ترشيحاتنا

الصلاة

حكم الشك في عدد الركعات أثناء الصلاة .. اعرف آراء الفقهاء الأربعة

القرآن الكريم

الفرق بين الأيام المعدودات والمعلومات في القرآن .. اعرف الإعجاز اللغوي

وزير الأوقاف يناقش مع مسئولي الإرشاد الديني بالمديريات الإقليمية خطة العمل الدعوي للعام القادم

وزير الأوقاف يناقش مع مسئولي الإرشاد الديني بالمديريات الإقليمية خطة العمل الدعوي للعام القادم

بالصور

5 علامات تدل على تلف طرمبة البنزين

طرمبة البنزين
طرمبة البنزين
طرمبة البنزين

محافظ الشرقية يتفقد الاستعدادات النهائية لإنطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

علاجات طبيعية للكحة.. وصفات منزلية فعالة لتقليل السعال وتهدئة الحلق

علاجات طبيعية للكحة
علاجات طبيعية للكحة
علاجات طبيعية للكحة

لأكل العيش.. أفضل 5 سيارات أقل من 300 ألف جنيه

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد