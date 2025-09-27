نائبة: رسائل الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية طمأنة للمصريين

أكدت النائبة ولاء هرماس ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري ، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في الأكاديمية العسكرية المصرية أمس الجمعة، عكست وجود رؤية شاملة وواقعية للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا.

وأضافت هرماس ، في تصريحات صحفية له اليوم، إن تأكيد الرئيس أن مصر «لا تتآمر على أحد ولا يمكن لأحد أن يؤذيها» رسالة طمأنة للمصريين جميعًا، وتأكيد على صلابة الدولة وقدرتها على مواجهة أي محاولات للنيل من استقرارها، موضحًة أن هذه الرسائل بمثابة مصارحة واضحة للرأي العام بحقيقة التحديات، وفي الوقت نفسه طمأنة بأن مصر عصية على الانكسار.

وأشار ت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس عن معركة الوعي يمثل جوهر المرحلة الحالية، حيث لا يمكن مواجهة التحديات إلا بوعي الشعب وإدراكه لطبيعة ما يُحاك ضد الدولة من مخططات، مشددة على أن المصريين أثبتوا عبر السنوات الماضية أنهم أكثر وعيًا وصلابة في مواجهة الشائعات ومحاولات التضليل.

كما ثمنت هرماس تأكيد الرئيس أن مصر لم ولن تشارك في حصار غزة، وأن معبر رفح يظل مفتوحًا لدعم الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعكس ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم الحقوق الفلسطينية والتمسك بالحلول السلمية بعيدًا عن المزايدات.

وأشار ت النائبة إلى أن تحذير الرئيس من «المجهول الصعب» في حال غياب التقدير السليم، وإعلانه الواضح أنه لن يراهن بحياة المصريين من أجل أي مغامرات غير محسوبة، يعكس حجم المسؤولية الوطنية والإنسانية التي تتحملها القيادة السياسية، ويجسد حرص الدولة على أمن وسلامة مواطنيها باعتبارهم الأولوية القصوى.