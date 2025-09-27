قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محدش يقدر .. أحمد موسى: هنحارب أول ما يكون في اعتداء علينا
تعرف على الحالة الصحية لـ أحمد السقا بعد تعرضه لحادث مروع
وزيرا خارجية مصر ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات للجوازات الرسمية
أحمد عبد العزيز يتجاهل مصافحة الإعلامية حليمة بولند .. ما السبب؟
9 لاعبين.. تعرف على غيابات الأهلي والزمالك في مباراة القمة
إصابة 5 أشخاص في أسطوانة غاز داخل منزل بالخانكة
أولى كلية.. تامر أمين يوجه رسالة صادمة إلى مدحت شلبي بسبب الخطيب
أحمد موسى: نتنياهو كلم الكراسي في الأمم المتحدة.. واعترف بارتكاب إبادة غزة زي النازي
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع مصرف الحصة بطوخ
إيني الإيطالية تعلن عن استثمار 8 مليارات دولار في مصر خلال 4 سنوات.. ونستهدف حفر 200 بئر
متى بشاي يرصد النتائج الاقتصادية من تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
أحمد موسى: الرئيس السيسي لديه قراءة مستقبلية لأحداث المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس حزب الاتحاد: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية رسالة دعم لفلسطين

رضا صقر
رضا صقر

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأكاديمية العسكرية لم تكن مجرد خطاب بروتوكولي، بل جاءت رسالة قوية وواضحة بأن الدولة المصرية تمتلك قيادة واعية تدرك حجم التحديات وتعد لها الأجيال القادرة على المواجهة. وأوضح صقر أن الرئيس وضع أمام الجميع معادلة الأمن القومي التي تقوم على الانضباط، والعلم، وبناء الإنسان جنبًا إلى جنب مع القوة العسكرية الصلبة.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد أن ما جاء في الكلمة يقطع الطريق على كل من يحاول التشكيك في صلابة الدولة المصرية أو في جاهزية قواتها المسلحة، مشيرًا إلى أن تلاحم القيادة السياسية مع المؤسسة العسكرية يظل الضمانة الأولى لاستقرار الوطن وحماية مقدراته.

ولفت صقر إلى أن كلمة الرئيس تضمنت أيضًا تأكيدًا على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، حيث شدد الرئيس على أن مصر لم ولن تتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وأن القاهرة كانت دائمًا في مقدمة الجهود الإنسانية والدبلوماسية لفك الحصار عن غزة. واستشهد صقر بفتح معبر رفح بشكل متواصل لإدخال المساعدات الإنسانية والجرحى رغم الظروف الأمنية المعقدة، وهو ما يبرهن – بحسب قوله – على أن الاحتلال الإسرائيلي هو الطرف المسؤول عن استمرار الحصار ومعاناة المدنيين هناك.

واختتم رئيس حزب الاتحاد تصريحه بالتأكيد على أن الحزب يدعم كل ما طرحه الرئيس، ويعتبره خريطة عمل وطنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية بثبات وثقة، واستمرارًا لدور مصر التاريخي في نصرة قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان رئيس حزب الاتحاد رضا صقر النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

ترشيحاتنا

محكمة

المشدد 15 عاما للمتهمين بتزوير شهادات جامعية وأختام بالقليوبية

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة توفير الرعاية الطبية الكاملة لمصابي الحريق لحين تماثلهم الشفاء

قرار لتضامن بورسعيد لتعويض المتضررين من حريق حي العرب.. صور

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

بالصور

سعر إم جى 5 موديل 2020 في مصر

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

بذور الشيا الخارق.. غذاء يتحول إلى خطر صحي إذا تناولته بطريقة خاطئة

تحذير من تناول بذور الشيا بهذه الطرق
تحذير من تناول بذور الشيا بهذه الطرق
تحذير من تناول بذور الشيا بهذه الطرق

النيران تلتهم 4 عقارات بأول عرب بورسعيد وحالة وفاة وإصابة 2 آخرين

مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .
مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .
مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .

5 علامات تدل على تلف طرمبة البنزين

طرمبة البنزين
طرمبة البنزين
طرمبة البنزين

فيديو

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

أمريكا تُسقط تأشيرة الرئيس الكولومبي.. ماذا حدث ؟

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد