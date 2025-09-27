رئيس حزب الاتحاد: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية رسالة دعم لفلسطين

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأكاديمية العسكرية لم تكن مجرد خطاب بروتوكولي، بل جاءت رسالة قوية وواضحة بأن الدولة المصرية تمتلك قيادة واعية تدرك حجم التحديات وتعد لها الأجيال القادرة على المواجهة. وأوضح صقر أن الرئيس وضع أمام الجميع معادلة الأمن القومي التي تقوم على الانضباط، والعلم، وبناء الإنسان جنبًا إلى جنب مع القوة العسكرية الصلبة.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد أن ما جاء في الكلمة يقطع الطريق على كل من يحاول التشكيك في صلابة الدولة المصرية أو في جاهزية قواتها المسلحة، مشيرًا إلى أن تلاحم القيادة السياسية مع المؤسسة العسكرية يظل الضمانة الأولى لاستقرار الوطن وحماية مقدراته.

ولفت صقر إلى أن كلمة الرئيس تضمنت أيضًا تأكيدًا على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، حيث شدد الرئيس على أن مصر لم ولن تتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وأن القاهرة كانت دائمًا في مقدمة الجهود الإنسانية والدبلوماسية لفك الحصار عن غزة. واستشهد صقر بفتح معبر رفح بشكل متواصل لإدخال المساعدات الإنسانية والجرحى رغم الظروف الأمنية المعقدة، وهو ما يبرهن – بحسب قوله – على أن الاحتلال الإسرائيلي هو الطرف المسؤول عن استمرار الحصار ومعاناة المدنيين هناك.

واختتم رئيس حزب الاتحاد تصريحه بالتأكيد على أن الحزب يدعم كل ما طرحه الرئيس، ويعتبره خريطة عمل وطنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية بثبات وثقة، واستمرارًا لدور مصر التاريخي في نصرة قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.