قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كلمة تاريخية لـ وزير الخارجية أمام الأمم المتحدة: الوضع في الشرق الأوسط على شفير الانفجار ومصر ترفض أي سيناريوهات للتهجير القسري
لميس الحديدي: المحليات كابوس في رؤوس الناس
نتنياهو يزوّر التاريخ.. وشيخ الأزهر يفضح أكاذيب إسرائيل: العرب أنشأوا فلسطين قبل «اليهود» بآلاف السنين
جمارك مطار الإسكندرية تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية
المصري: ندرس الانسحاب من الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية
لاعبة الشطرنج: عمري مفكرت أغير الاتحاد المصري أو أمثل دولة ثانية
وزير الخارجية: لا يمكن أن تنعم إسرائيل بالأمن ما لم تعشه دول المنطقة.. وأحمد موسى: هنحارب أول ما يكون في اعتداء علينا| أخبار التوك شو
جامعة الأزهر تعيد فتح باب تعديل الترشيح وتسجيل رغبات الطلاب
عمرو أديب: أشرف مروان حافظ على أرواح آلاف الجنود المصريين بخداع الإسرائيليين
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب
اتحاد الكرة يخاطب فيفا بشأن طلب خاص في كأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه الإسكندرية تستضيف 100 مليون صحة للاطمئنان على حياة العاملين

مبادرة ١٠٠مليون صحة بالاسكندرية
مبادرة ١٠٠مليون صحة بالاسكندرية
أحمد بسيوني

استقبلت شركة مياه الشرب بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر شحاتة – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – فعاليات مبادرة “100 مليون صحة”، والتي نظمتها الإدارة العامة لخدمات العاملين بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية – منطقة وسط الطبية – من خلال إقامة يوم طبي داخل فرعي محرم بك والبلد، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة.

تضمنت المبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي والقولون والرئة والبروستاتا، بالإضافة إلى فحوصات الاعتلال الكلوي، وقياس ضغط الدم ومستويات السكر، بما يسهم في تعزيز الوعي الصحي والكشف المبكر عن الأمراض.

وعلى هامش المبادرة، قام المهندس أحمد جابر بجولة ميدانية شملت مركزي خدمة العملاء بفرعي محرم بك والبلد، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين وأوصى بسرعة إنهاء أعمالهم وتقديم أفضل خدمة ممكنة، كما تفقد الإدارات المختلفة واطمأن على انتظام سير العمل واستمع إلى مقترحات العاملين.

وصرح المهندس أحمد جابر أن شركة مياه الإسكندرية تضع صحة وسلامة العاملين في مقدمة أولوياتها، وتحرص على دعم وتنفيذ المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الوعي الصحي، كما أكد أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطط الشركة للمسؤولية المجتمعية ورعاية العاملين، بما يحقق بيئة عمل صحية وآمنة.

الاسكندرية شركة المياه ١٠٠ مليون صحة مبادرة رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

الصلاة

أحكام مهمة لمن يأتي متأخرا في صلاة الجماعة.. تعرف عليها

الصلاة

ما هي عورة الرجل في الصلاة؟ دار الإفتاء تكشف عن حدودها

الصلاة

حكم الشك في عدد الركعات أثناء الصلاة .. اعرف آراء الفقهاء الأربعة

بالصور

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏

محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

يسبب الضعف الجنسي والتعب الشديد.. مرض خطير تكشفه هذه العلامات

انخفاض الخصوبة
انخفاض الخصوبة
انخفاض الخصوبة

ازاى تحمى نفسك من أمراض القولون

القولون
القولون
القولون

فيديو

عشبه الشبت

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

ايمان عبد اللطيف

الشروط وطريقة التقديم .. العمل تُعلن عن وظائف خالية للفتيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد