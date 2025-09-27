عماد الدين حسين: كلمة وزير الخارجية بالأمم المتحدة أعادت التأكيد على الثوابت المصرية

أكد عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، أن كلمة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مثلت تجديدًا واضحًا للثوابت المصرية في التعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي، بدءًا من جذوره وحتى العدوان المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لما جبريل ونانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزير شدد على أن إسرائيل لا يمكن أن تنعم بالأمن في الوقت الذي يحرم فيه الآخرون من حقهم في الأمن، وهي رسالة التقطتها العديد من وكالات الأنباء التي ركزت على تحذيره من أن المنطقة تقف على شفا الانفجار محملًا إسرائيل وحدها المسؤولية عن ذلك.

وأضاف أن كلمة عبدالعاطي جاءت امتدادًا للموقف المصري الثابت، خصوصًا فيما يتعلق برفض أي سيناريوهات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

البيان التاريخي لوزارة الخارجية

وأشار إلى البيان التاريخي لوزارة الخارجية المصرية قبل أسابيع، الذي وصف التهجير القسري بأنه ظلم لن تسمح به مصر ولن تكون شريكًا فيه، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضًا خلال مؤتمره الصحفي مع الرئيس الكيني.