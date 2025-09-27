الشرق الأوسط على شفير الانفجار ..أبرز تصريحات وزير الخارجية بالأمم المتحدة

ألقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥، كلمة امام النقاش رفيع المستوى للدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وكان من أبرزها..

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن مصر لن تكون بوابة لتصفية القضية الفلسطينية .

و أضاف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، لن يمكن أن تنعم إسرائيل فيما ينعدم الأمن للآخرين، ولن تنعم المنطقة بالاستقرار دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، وذلك خلال إلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

كما أكد عبد العاطي، أنه لن تهاون في ضمان حقوقنا ومصر قادرة على حماية مصالحها الوجودية في نهر النيل، خلال إلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

و أوضح وزير الخارجية ، أن إثيوبيا خالفت القانون الدولي وفرضت الأمر الواقع بإعلانها الانتهاء من سد النهضة.

كما أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، ضرورة بناء نظام عالمي يتأسس على قواعد القانون الدولي.

وأضاف وزير الخارجية خلال كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الوضع في الشرق الأوسط على شفير الانفجار.



ولفت الدكتور بدر عبد العاطي إلى أن الفلسطينيين يتعرضون للقتل والدمار والتجويع الممنهج.

نص الكلمة بالكامل:



