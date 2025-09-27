قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة
9 طرق مذهلة لإيقاف نزلات البرد في بدايتها
ناجي الشهابي: الانتخابات المقبلة ستكون عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا
حظر الأسلحة وتخصيب اليورانيوم.. العقوبات الدولية على إيران تعود الليلة
مصرع شقيقين غرقًا في انقلاب سيارة بمصرف كتشنر بكفر الشيخ
جمهورية سان مارينو تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
الصحة ترد على فيديو لشكوى من مريضة سرطان: القضية مش فلوس
برعاية وزير الثقافة ومحافظ بورسعيد.. إطلاق منتدى "اليافعين" بمشاركة 146 موهبة مصرية
نتنياهو يزوّر التاريخ.. وشيخ الأزهر يفضح أكاذيب إسرائيل: العرب أنشأوا فلسطين قبل «اليهود» بآلاف السنين
في غياب مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز 2ـ2 بالدوري الفرنسي
منذ 2018.. رئيس شعبة الأدوية: مصانع مصرية تنتج المكملات الغذائية بجودة عالية
مصر تعرض رؤيتها وإنجازاتها في مكافحة سرطان الثدي أمام الأمم المتحدة
أخبار العالم

الشرق الأوسط على شفير الانفجار ..أبرز تصريحات وزير الخارجية بالأمم المتحدة

وزير الخارجية
وزير الخارجية
فرناس حفظي

ألقى الدكتور  بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥، كلمة امام النقاش رفيع المستوى للدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وكان من أبرزها..

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن مصر لن تكون بوابة لتصفية القضية الفلسطينية .

 و أضاف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، لن يمكن أن تنعم إسرائيل فيما ينعدم الأمن للآخرين، ولن تنعم المنطقة بالاستقرار دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، وذلك خلال إلقاء كلمته في  الجمعية العامة  للأمم المتحدة بنيويورك.

كما أكد عبد العاطي، أنه لن تهاون في ضمان حقوقنا ومصر قادرة على حماية مصالحها الوجودية في نهر النيل، خلال إلقاء كلمته في  الجمعية العامة للأمم المتحدة.

و أوضح  وزير الخارجية ، أن إثيوبيا خالفت القانون الدولي وفرضت الأمر الواقع بإعلانها الانتهاء من سد النهضة.

كما أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، ضرورة بناء نظام عالمي يتأسس على قواعد القانون الدولي.

وأضاف وزير الخارجية خلال كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الوضع في الشرق الأوسط على شفير الانفجار.

ولفت الدكتور بدر عبد العاطي إلى أن الفلسطينيين يتعرضون للقتل والدمار والتجويع الممنهج.

نص الكلمة بالكامل: 

 


 

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة للجمعية العامة للأمم المتحدة تصفية القضية الفلسطينية

