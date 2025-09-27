قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة
9 طرق مذهلة لإيقاف نزلات البرد في بدايتها
ناجي الشهابي: الانتخابات المقبلة ستكون عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا
حظر الأسلحة وتخصيب اليورانيوم.. العقوبات الدولية على إيران تعود الليلة
مصرع شقيقين غرقًا في انقلاب سيارة بمصرف كتشنر بكفر الشيخ
جمهورية سان مارينو تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
الصحة ترد على فيديو لشكوى من مريضة سرطان: القضية مش فلوس
برعاية وزير الثقافة ومحافظ بورسعيد.. إطلاق منتدى "اليافعين" بمشاركة 146 موهبة مصرية
نتنياهو يزوّر التاريخ.. وشيخ الأزهر يفضح أكاذيب إسرائيل: العرب أنشأوا فلسطين قبل «اليهود» بآلاف السنين
في غياب مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز 2ـ2 بالدوري الفرنسي
منذ 2018.. رئيس شعبة الأدوية: مصانع مصرية تنتج المكملات الغذائية بجودة عالية
مصر تعرض رؤيتها وإنجازاتها في مكافحة سرطان الثدي أمام الأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصري: ندرس الانسحاب من الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
إسلام مقلد

أبدى رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، استياءه الشديد من القرارات التحكيمية التي يتعرض لها الفريق خلال مباريات الدوري الممتاز، مؤكدًا أن هناك “تربص غير عادي” ضد النادي.

وقال عبد القادر في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور: “للأسف للمرة المليون تحدث أخطاء كبيرة ضد النادي المصري، وكل القرارات التحكيمية أصبحت مشكوكًا فيها، وهذا أمر غير مقبول لأنه يضيع مجهود مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين”.

وأضاف: “ندرس حاليًا الانسحاب من الدوري، وهناك تواصل بين أعضاء مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن، لأنه لا يوجد أمل أن نظهر بشكل جيد في ظل هذه الأخطاء المستمرة”.

واختتم نائب رئيس النادي تصريحاته مؤكدًا: “لا توجد أزمة فنية مع المدرب نبيل الكوكي، لكن الأزمة الحقيقية مع التحكيم”

النادي المصري الدوري الممتاز التحكيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد

خالد الغندور يكشف كواليس جلسة الدقائق العشرة بين عبد الله السعيد وفيريرا قبل القمة

زيزو

طارق يحيى: لاجي يبتعد عن الأهلي.. وزيزو جاهز للقمة

محمد شحاتة

خالد الغندور: الجهاز الطبي يجهز محمد شحاتة لمباراة المحلة

بالصور

تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

للمرة الأولى.. مكلارين تستعد لإطلاق سيارة تضم أكثر من مقعدين

مكلارين
مكلارين
مكلارين

اجتاحت العالم في السنوات الأخيرة .. اكتشف فوائد الكينوا

الكينوا
الكينوا
الكينوا

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏

فيديو

زومبي المنوفية

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

عشبه الشبت

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد