المصري: ندرس الانسحاب من الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية

أبدى رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، استياءه الشديد من القرارات التحكيمية التي يتعرض لها الفريق خلال مباريات الدوري الممتاز، مؤكدًا أن هناك “تربص غير عادي” ضد النادي.

وقال عبد القادر في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور: “للأسف للمرة المليون تحدث أخطاء كبيرة ضد النادي المصري، وكل القرارات التحكيمية أصبحت مشكوكًا فيها، وهذا أمر غير مقبول لأنه يضيع مجهود مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين”.

وأضاف: “ندرس حاليًا الانسحاب من الدوري، وهناك تواصل بين أعضاء مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن، لأنه لا يوجد أمل أن نظهر بشكل جيد في ظل هذه الأخطاء المستمرة”.

واختتم نائب رئيس النادي تصريحاته مؤكدًا: “لا توجد أزمة فنية مع المدرب نبيل الكوكي، لكن الأزمة الحقيقية مع التحكيم”