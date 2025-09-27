عادل حمودة: مشاهد من سيناء تكشف ممارسات الاحتلال

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة إن أهالي العريش استقبلوه ورفاقه بالشربات والزغاريد قبل دخول المدينة، مشيراً إلى أنه بمجرد وصوله إلى مبنى الإدارة المدنية هناك فوجئ بضابط إسرائيلي «ممتلئاً سميناً» يوزع تقريراً بالعربية عن «إنجازات» إسرائيل لأهالي العريش، موضحاً أن هذه «الإنجازات» لم تتعدّ مشغل خياطة للفتيات، ومغسلة، وتشغيل الوحدة الصحية.

الوحدات الهندسية الإسرائيلية

وأوضح أنه طلب زيارة مستوطنة «يميت» التي أصر الرئيس الراحل أنور السادات على تحرير سيناء منها، لافتاً إلى أن الوحدات الهندسية الإسرائيلية قامت بهدمها لتسليم المصريين أطلالاً فقط.

تنظيم أمني صارم

وأضاف حمودة، خلال حديثه في برنامج «واجه الحقيقة» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن اللافت كان إصرار كل الضباط الإسرائيليين الذين قابلوه على تكرار سؤال واحد هو: «هل ذهبت إلى يميت؟» أكثر من عشرين مرة، ما يعكس – بحسب قوله – خضوعهم لتنظيم أمني صارم يفرض عليهم التأكد من كل شيء.

احتجاجات أرامل الجنود

وأشار إلى أن الإسرائيليين كانوا يبتكرون العقبات لتأجيل تسليم المدن والمناطق بسيناء وفق الجدول الزمني، مستغلين حججاً مثل احتجاجات أرامل الجنود الذين قُتلوا في سيناء أمام الكنيست للمطالبة بجثامين أزواجهم، وهو ما كان يؤدي إلى فشل الاجتماعات والعودة إلى القاهرة بلا إنجازات حقيقية.

المناورات الإسرائيلية

وأكد حمودة أن العميد صفي الدين أبو شناف كان يملك القدرة على مواجهة هذه المناورات الإسرائيلية بذكاء، إذ جاء ذات مرة يحمل لفائف توراة عُثر عليها في أحد دشم خط بارليف، وقبل أن يقدّم الجانب الإسرائيلي حجة جديدة، قدّم أبو شناف لفائف التوراة إلى المسؤول الإسرائيلي، فنجح الاجتماع في تلك المرة.

واعتبر حمودة أن تبادل هذه «ألعاب الذكاء» مع الجانب الإسرائيلي مكّن المفاوض المصري في النهاية من إحباط محاولات المماطلة وكسب المواقف.