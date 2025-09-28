مأساة في ليلة العمر.. وفاة عريس بأسوان تكشف مخاطر متلازمة القلب السعيد | القصة الكاملة

شهدت مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان فاجعة أليمة بعدما تحول حفل زفاف الشاب أشرف أبو حاكم (28 عاما) إلى مأتم، إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة وهو يشارك أصدقاءه وأهله لحظات الفرح.

المشهد الصادم الذي وثقته أعين الحضور أثار موجة من الحزن العارم، وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ليلة الفرح التي تحولت إلى جنازة

العريس الراحل كان يستعد لدخول قاعة الاحتفال وسط زغاريد وأجواء بهجة، قبل أن يسقط بشكل مفاجئ على الأرض وعلى الرغم من محاولات إسعافه ونقله إلى المستشفى، لفظ أنفاسه الأخيرة، تاركا صدمة كبيرة بين أهله وأصدقائه.

وأصيبت زوجته بصدمة عصبية استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج بالعناية المركزة، فيما تحولت مدينة كوم أمبو إلى ساحة عزاء مفتوحة.

حزن واسع وتفاعل على مواقع التواصل

امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بمنشورات النعي والدعاء للفقيد، حيث عبر أصدقاؤه عن ألمهم الشديد مؤكدين أنهم شاركوه استعداداته للزفاف وعقد قرانه قبل يوم واحد فقط.

الحادثة المؤلمة تحولت إلى حديث عام في أسوان ومصر، وسط دعوات بالرحمة والصبر لعائلته وعروسه.

متلازمة القلب السعيد حينما يقتل الفرح

وفاة العريس فتحت الباب أمام الحديث عن حالة طبية نادرة تعرف بـ"متلازمة القلب السعيد"، وهي اضطراب قلبي قد ينجم عن فرح شديد تمامًا كما يحدث عند الحزن والانكسار.

ووفقا لتقرير نشره موقع Times of India، تحدث هذه المتلازمة عند اندفاع كميات كبيرة من هرمون الأدرينالين في الدم نتيجة مفاجأة قوية، ما يؤدي إلى ضغط هائل على عضلة القلب وضعف مؤقت في البطين الأيسر. الأعراض قد تشبه النوبة القلبية، لكن الضرر عادةً يكون قابلاً للعلاج إذا جرى التدخل في الوقت المناسب.

حالات طبية مشابهة

أورد التقرير حالة سيدة في أواخر الأربعينات أُصيبت بالمتلازمة بعد احتفال بعيد ميلادها، حيث شعرت بألم في الصدر وغثيان، قبل أن تكشف الفحوص عن خلل مؤقت بالقلب تعافت منه خلال يومين. هذه الأمثلة تؤكد أن المشاعر القوية، سواء فرحا أو حزنا، قد تشكل خطراً على القلب.

الفئات الأكثر عرضة

الأطباء يحذرون من أن الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو أمراض مزمنة، إضافة إلى من يعانون من القلق واضطرابات نفسية، هم الأكثر هشاشة أمام هذه الظاهرة.

وتشير الدراسات إلى أن النساء، خصوصا بعد انقطاع الطمث، أكثر عرضة للإصابة بها مقارنة بالرجال.