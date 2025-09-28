لجنة رفع الأثقال الدولية تصل القاهرة الأربعاء لمتابعة استعدادات بطولة العالم

تصل لجنة رفع الأثقال الدولية إلى مصر يوم الاربعاء المقبل، الأول من أكتوبر، وذلك لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة ببطولة العالم البارالمبية لرفع الأثقال التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 9 حتى 18 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بجولات تفقدية لأماكن إقامة الوفود ومواقع المنافسات للتأكد من جاهزية كافة المرافق وفقًا للمعايير الدولية، استعدادًا لانطلاق أكبر تجمع في تاريخ اللعبة.

وكانت اللجنة البارالمبية الدولية قد أعلنت في وقت سابق أن البطولة ستشهد مشاركة 542 لاعبًا ولاعبة يمثلون 71 لجنة بارالمبية وطنية، بينهم أبطال دورة باريس 2024 إلى جانب نجوم المستقبل من الناشئين والشباب.

وتعتبر النسخة المقبلة التي ستقام في مصر، هي الأولى التي تستضيفها قارة إفريقيا، حيث تتصدر مصر قائمة الدول المشاركة بـ34 لاعبًا ولاعبة، تليها البرازيل بـ25 لاعبًا ثم الصين بـ23، كما ستشهد المنافسات مشاركة 314 لاعبًا و228 لاعبة إضافة إلى 25 رياضيًا تحت مظلة "الرياضيين المحايدين".