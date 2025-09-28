قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التكنولوجيا |هواتف آيفون 17 تواجه مشكلات في هذه الخاصية .. سعر الاشتراك في فيسبوك وإنستجرام بدون إعلانات
من مونتريال .. مصر والإمارات تعززان التعاون في مجال الطيران لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
نائب الرئيس الأمريكي يكشف من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟
مفاجأة.. بعد أنباء اتفاقه مع الأهلي| توماسبيرج يقترب من تدريب ناد بولندي
ترامب: لدينا فرصة لتحقيق شيء عظيم بالشرق الأوسط
نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي.. تفاصيل صادمة
أسهل طريقة لـ تحديث بطاقة التموين 2025 .. رابط مباشر
بالأسماء .. نتيجة المقبولين في معهد تمريض الأزهر بالمستشفى التخصصي
مفاجأة بشأن أحمد عبد القادر في الأهلي.. تفاصيل
البحث العلمي: فرصة ذهبية لشباب الباحثين في مجال المعلوماتية الحيوية
وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة.. عشرات الآلاف يتظاهرون في برلين

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

شهدت العاصمة الألمانية برلين، أمس السبت، مظاهرة ضخمة شارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ورفضا للصمت الدولي، في مشهد يعكس تحولاً ملحوظاً في الرأي العام الألماني تجاه السياسات الإسرائيلية.

ووفق الشرطة الألمانية، بلغ عدد المشاركين نحو 60 ألفاً، بينما قال المنظمون إن العدد قارب 100 ألف متظاهر.

ونشرت السلطات نحو 1800 عنصر أمن لتأمين الفعالية التي مرت بشكل سلمي.

وانطلقت التظاهرة من أمام مبنى بلدية برلين باتجاه نصب "عمود النصر"، واختُتمت بتجمع جماهيري واسع تخلله حفل موسيقي بمشاركة عدد من فناني الراب والهيب هوب.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات حملت شعارات من قبيل: "الحرية لفلسطين"، و"الغذاء والماء حقوق إنسانية"، و"أوقفوا الإبادة في غزة".

تأتي هذه المظاهرة ضمن موجة احتجاجات متصاعدة في أوروبا، وسط تنامي الغضب الشعبي من استمرار المجازر في قطاع غزة وتفاقم الكارثة الإنسانية هناك.

وانتقد حزب اليسار الألماني، أحد الجهات المنظمة للتظاهرة، موقف الحكومة الاتحادية مما يجري في غزة، واصفاً إياه بـ"الصامت وغير الأخلاقي"، داعياً برلين إلى اتخاذ خطوات عملية وفرض ضغوط على "إسرائيل" لوقف حربها على المدنيين.

وقال داستن هرشفيلد، أحد المشاركين في التظاهرة التي نُظمت تحت شعار "معاً من أجل غزة"، إن الحشود الغفيرة وجهت رسالة قوية بأن "الأغلبية لم تعد تؤيد السياسات الإسرائيلية"، واصفاً ما يحدث في غزة بـ"الإبادة الجماعية".

مظاهرة غزة المتظاهرين الشرطة الألمانية الأعلام الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يواصل تقديم واجب العزاء لأسر شهداء حادث المحلة

فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان| كيف يؤدي المريض الصلاة؟.. خطوات الغسل الصحيح من الجنابة .. هل يجوز للرجل هجر زوجته والنوم في غرفة أخرى؟

صورة أرشيفية

في قصور الثقافة هذا الأسبوع.. 9 عروض في مهرجان مسرح الهواة وانطلاق ملتقى تنمية الأسرة المصرية

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتلر المرحلة وحصار اسبرطة

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: التنافس الجيوسياسي في عصر المعلومات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيناء وغزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سيد الكلمة وصانع الوعي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

المزيد