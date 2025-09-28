طارق العكارى: الجيش المصرى متواجد من أجل الدفاع عن الأمن القومي

علق العميد الدكتور طارق العكارى، المتخصص فى الشأن الاستراتيجى والاقتصاد العسكرى، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام طلاب الأكاديمية العسكرية، قائلا: "الرئيس وضح الفرق بين كيفية إدارة الدولة وبين إدارة العشائر والفصائل، موضحا أن مفهوم الدولة لدينا منذ زمن بعيد، فنحن نعيش ما بين دولتين جارتين أحدهما دولة محتلة والثانية تشهد إنقسام وليس عليا أن أغامر بالمصريين".

وأضاف طارق العكارى خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن الجيش المصرى متواجد من أجل الدفاع عن الأمن القومى المصرى، لافتا إلى أن الدولة ليس بها تهور سياسى أو عسكرى.

تابع طارق العكارى: "اتحطينا كتير فى الوش ولقينا ظهرنا مكشوف، ولازم ننتبه أن محدش يورطنا فى حرب، موضحا أن المستهدف من الحرب على غزة من إسرائيل ضم الضفة الغربية وتهجير سكان القطاع، مؤكدا أن جماعة الإخوان بيخاطبوا نفسهم بيكذبوا والناس عارفة إنهم كذابين وأصبحوا خارج الخدمة".