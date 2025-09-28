بعد ارتباط اسمه بالأهلي.. توماسبيرج يحضر مباراة شتشيتشين وليجا وارسو بالدوري البولندي

حضر المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج، الذي ارتبط اسمه في الساعات القليلة بتدريب الأهلي مباراة بوجون شتشيتسين أمام ليجيا وارسو من مدرجات الملعب، في خطوة أولى قبل توليه رسميًا القيادة الفنية للفريق البولندي.

وشارك الإعلامي أحمد عبد الباسط صورة للدنماركي وعلق عليها قائلاً :"توماس توماسبيرج المدرب المرشح لتدريب الأهلي يحضر مباراة في الدوري البولندي بين ليجيا وارسو وبوجون".

يذكر أن مسؤولين في الأهلي كانوا قد أعلنوا أن الأهلي أبرم اتفاقا مع المدرب الدنماركي لتدريب الفريق الأحمر .

وانتقد الناقد الرياضي خالد طلعت أنباء اختيار النادي الأهلي التعاقد الدنماركي توماس توماسبرج لتدريب الفريق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وكتب خالد طلعت :"أنا شايف ان اختيار المدرب الدنماركي توماس توماسبرج اختيار خاطىء وغير جيد للأسباب التالية :

1- الراجل وهو بيلعب لعب في فريقين بس كانوا في الدنمارك ، وهو بيدرب درب 5 فرق كلهم في الدنمارك".