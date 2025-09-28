قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برشلونة يفوز بثنائية على ريال سوسيداد ويتصدر الدوري الإسباني
الأهلي يتأهل إلي نصف نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الإسكان: حريصون للرد على الشكاوى بكل شفافية وتلبية رغبات المواطنين
رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد التحرك الأخير
أحمد موسى: إثيوبيا تحاول تهديد بعض الدول بينها الصومال وإريتريا والسودان
الكشف عن WEY 80 الجديدة.. أفخم فان من واي الصينية| صور
الواقعة الثانية في 3 أيام| ولي أمر يضرب مُعلمًا بالمحلة.. والنقابة تتدخل
«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار
متحدث الإسكان: جميع مشروعات بيت الوطن تقع في مواقع مميزة
حكم الموسيقى والغناء في الإسلام .. اعرف الرأي الشرعي بالأدلة
نائب وزير الخارجية يثمن إسهامات الجاليات المصرية في دعم الوطن وسط التحديات الراهنة
شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري المصري
رياضة

بعد ارتباط اسمه بالأهلي.. توماسبيرج يحضر مباراة شتشيتشين وليجا وارسو بالدوري البولندي

بعد ارتباط اسمه بالأهلي.. توماسبيرج يحضر مباراة شتشيتشين وليجا وارسو بالدوري البولندي
بعد ارتباط اسمه بالأهلي.. توماسبيرج يحضر مباراة شتشيتشين وليجا وارسو بالدوري البولندي
علا محمد

حضر المدرب الدنماركي  توماس توماسبيرج، الذي ارتبط اسمه في الساعات القليلة بتدريب الأهلي مباراة بوجون شتشيتسين أمام ليجيا وارسو من مدرجات الملعب، في خطوة أولى قبل توليه رسميًا القيادة الفنية للفريق البولندي.

وشارك الإعلامي أحمد عبد الباسط صورة للدنماركي وعلق عليها قائلاً :"توماس توماسبيرج المدرب المرشح لتدريب الأهلي يحضر مباراة في الدوري البولندي بين ليجيا وارسو وبوجون".

يذكر أن مسؤولين في الأهلي كانوا قد أعلنوا أن الأهلي أبرم اتفاقا مع المدرب الدنماركي لتدريب الفريق الأحمر .

وانتقد الناقد الرياضي خالد طلعت أنباء اختيار النادي الأهلي التعاقد الدنماركي توماس توماسبرج لتدريب الفريق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .


وكتب خالد طلعت :"أنا شايف ان اختيار المدرب الدنماركي توماس توماسبرج اختيار خاطىء وغير جيد للأسباب التالية :
1- الراجل وهو بيلعب لعب في فريقين بس كانوا في الدنمارك ، وهو بيدرب درب 5 فرق كلهم في الدنمارك".

المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج الأهلي فريق البولندي مباراة بوجون شتشيتسين تدريب الأهلي توماس توماسبيرج

