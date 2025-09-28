نائب محافظ مطروح يتفقد الخدمات والمشروعات بمنطقة شمس الحكمة

تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح منطقة شمس الحكمة بحضور سيد خلف نائب رئيس مركز ومدينة مطروح، و رئيس قرية رأس الحكمة.

حيث شملت الجولة تفقد سيارة المركز التكنولوجي المتواجدة بجوار مستشفى رأس الحكمة، للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهم في التيسير عليهم دون الحاجة إلى الانتقال إلى مدينة مرسى مطروح، حيث وجه نائب المحافظ بتكثيف تواجد سيارة المركز التكنولوجي لخدمة أكبر عدد من المواطنين.

كما تفقد نائب المحافظ مستشفى رأس الحكمة المركزي للاطمئنان على صحة المواطنين ومتابعة سير العمل داخل المستشفى والتقى عدد من الأهالي واستمع لمطالبهم.

وتابع نائب المحافظ أعمال النظافة بالشارع الرئيسي لمدخل مدينة شمس الحكمة ورفع الأتربة منه، موجهاً بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري للحفاظ على المظهر الحضاري للقرية.

كما تفقد أيضًا الأعمال الجارية لإنشاء مدرسة شمس الحكمة التجريبية الجديدة والمزمع تشغيلها وافتتاحها خلال الأيام القادمة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال و تجهيزات المدرسة، والتي ستساهم في تلبية احتياجات الأهالي التعليمية.

ياتى ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الميدانية المستمرة للخدمات والمشروعات.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجولة مفاجئة لتفقد الوحدة الصحية بقرية أم الرخم ومتابعة إنتظام العمل، والاطمئنان على جودة الرعاية الصحية المقدمة لاهالى القرية مع استقبال الحالات وتواجد الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض و توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية اللازمة بالصيدلية.

كما أطلع محافظ مطروح على دفتر تسجيل حالات الكشف اليوم الأحد بعدد ١٣ حالة بالإضافة إلى عيادة الأسنان .

وناقش محافظ مطروح مع الأطباء بالوحدة أهم الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل حيث تم اعتماد الوحدة لمدة ٤ شهور كأول وحدة معتمدة وتم تسجيل ملفات طب الأسرة ،

كما ناقش محافظ مطروح اهم الشكاوى أو الأعراض للحالات المترددة والأدوية اللازمة وكيفية علاجها

واستمع إلى عدد من الحالات ،موجها لمدير مشروع المواقف بمتابعة تواجد سيارات الأجرة بالموقف المخصص و على خط مرسي مطروح عجيبة لتيسير وصول العاملين بالوحدة الصحية وغيرهم بالقرية .

كما وجه محافظ مطروح لمديرية التضامن ببحث طلب مواطن توقف كارنيه الخدمات المتكاملة ،

وأشاد محافظ مطروح خلال الجولة بالالتزام وحسن سير العمل بالوحدة الصحية .