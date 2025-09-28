وزير الري: نحتاج 120 مليار متر مكعب مياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل

أكد وزير الري المصري هاني سويلم إن مصر تحتاج إلى توافر 120 مليار متر مكعب من المياه على أراضيها حتى تتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل الزراعية قائلاً : " مواردنا من المياه النيل 60 مليار متر مكعب واحتياجاتنا 120 مليار .لان محدودية الموارد المائية تعيقنا عن الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل

تابع الوزير في حوار مع الاعلامية لميس الحديدي " أن" محدودية الموارد المائية تعيقنا عن الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل".



وأضاف الوزير ،" إننا نعيد استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه لزيادة مواردنا إلى 82 مليار ، بدعما أقمنا أكبر 3 محطات معالجة في العالم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي"، لافتا إلى أن الدولة توفر مياه لزراعة الدلتا الجديدة من محطات المعالجة وإعادة التدوير .



وكشف وزير الري أنه " لا يوجد خطط لفرض رسوم أو تسعير مياه الري على المزارعين " ، مؤكدا أن وزراة الري نجحت توصيل مياه الري لـ 9 نقاط ساخنة على مستوى الجمهورية وحققت أفضل مواسم الإنتاج هذا العام .