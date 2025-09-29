محافظ الإسكندرية الأسبق: أراضي المقابر أموال عامة.. وكلها حق انتفاع غير محدد المدة وتنقل إلى الورثة

أكد الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، أن أراضي المقابر أموال عامة، مشيرا إلى أنه كلها حق انتفاع غير محدد المدة وليست تمليك وتنقل إلى الورثة.

وقال رضا فرحات، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن البيع والتنازل في المقابر القديمة يتم بعقد وتنازل عن طريق المحافظة لتغيير أسم التربة في السجل، مؤكدا أنه يتم سداد الرسوم في المحافظة.

وتابع محافظ الإسكندرية الأسبق، أنه لو انتهى الورثة تعود المدافن للجهة المختصة حتى يتم صدور قرار، مؤكدا أنه يتم استدعاء أهلية المتوفين سواء بوجود توسعة ويتم نقل الرفات لأماكن أخرى.