صورها بوضع مخل.. تجديد حبس عاطل اقتحم منزل سيدة في النهضة

قررت جهات التحقيق تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بالتعدي على ربة منزل جسديا بعد سرقتها وقام بتصويرها تحت تهديد السلاح.





شهدت مدينة النهضة في القاهرة واقعة مأساوية حيث قام عاطل باقتحام منزل سيدة والتعدي عليها جسديا بعد سرقتها وقام بتصويرها تحت تهديد السلاح.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من سيدة أفادت بتعرضها لواقعة سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح على يد عاطل وقام بالاعتداء عليها جنسيا وتصويرها في وضع مخل.





وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وجرى تكثيف التحريات الأمنية لضبط المتهم بالواقعة وفحص بلاغ السيدة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.