مدبولي: نستهدف الاستعداد الجيد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين خلال الموسم المقبل
بعد الانخفاض.. بشرى للمواطنين بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق
الخارجية: كلمة بدر عبدالعاطي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت شاملة وصريحة
التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك بالدوري
مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله ويطلقون الرصاص الحي على الفلسطينيين
تعرف على تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في الدوري
الصحة: حملات رقابية مكثفة لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة وحماية صحة وسلامة المواطنين
يهدد الأمن الغذائي.. سؤال برلماني لمواجهة مافيا السوق السوداء في الأسمدة
الشتاء المقبل لن يكون الأشد برودة.. الأرصاد توضح الحقيقة
الدفع بأوناش لرفع عربات قطار البضائع ببني سويف.. والتحفظ على السائق
رئيس البرلمان الإيراني: الغرب أساء استخدام المفاوضات لتفكيك قدرات طهران الصاروخية
هل الطماطم مسرطنة بسبب الأجزاء البيضاء الموجودة بداخلها.. نقيب الفلاحين يوضح
برلمان

غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص

معتز الخصوصي

حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عدد من العقوبات لكل من يخالف مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبات قانون بلازما الدم

وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:


1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.

وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مــادة ( ١٥ ) :

مع مراعاة حكم المـادة (١١) من هذا القانون ، يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل .

وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه ، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا .

ويكـون استبعاد المتبرع لأسـباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التميـيز الأخـري ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية .

مــادة ( ١٦ ) :

تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر علي عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات ، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.

