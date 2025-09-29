لايف كوتش: ربع ساعة يوميًا تكفي لتوطيد العلاقة بين الأب وأبنائه

قالت نهى فرحات، لايف كوتش ومرشدة نفسية، إن "الوقت النوعي" الذي يقضيه الأب مع أبنائه، حتى وإن كان لا يتجاوز 15 دقيقة يوميًا، يمكن أن يحدث فرقًا عاطفيًا وتربويًا يفوق تأثير المال والهدايا.

وخلال لقائها في برنامج "صباح البلد" مع الإعلاميتين نهاد سمير وسارة مجدي، المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أوضحت فرحات أن الأبناء بحاجة إلى تواصل حقيقي وشعور بالاحتواء، مشيرة إلى أن الحضور الأبوي الإيجابي يُعد أحد أعمدة بناء شخصية الطفل.

وأكدت أن دور الأب يصبح أكثر أهمية مع بداية مرحلة المراهقة، حيث يحتاج الأبناء الذكور إلى تعزيز الثقة بالنفس من خلال علاقة صحية مع الأب، بينما تحتاج الفتيات إلى الشعور بالحب والدعم العاطفي داخل الأسرة، حتى لا يبحثن عنه في علاقات غير صحية خارج نطاق البيت.