السمدوني: محطة سفاجا 2 تهدف إلى ضخ استثمارات طازجة بالسوق المصري

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تنفيذ المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 تهدف إلى ضخ استثمارات طازجة بالسوق المصري ورفع معدلات نمو الاقتصاد وزيادة الناتج المحلى الإجمالي والدخل القومي والعمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت وخدمة التجارة الدولية وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة.

واضاف السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، أن المشروع يقام على مساحة تبلغ نحو 776 ألف متر مربع، ويتضمن رصيفًا بحريًا بطول 1100 متر وعمق 17 مترًا، بما يسمح باستقبال مختلف أنواع السفن العملاقة.

وقد انتهت الشركات الوطنية المصرية من تنفيذ أعمال البنية التحتية بنسبة 100%، فيما بدأت بالفعل أعمال البنية الفوقية للمحطة، وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، ومن المخطط أن تستوعب المحطة سنويًا ما يقرب من 2 مليون حاوية، بالإضافة إلى استقبال 7 ملايين طن من البضائع العامة، وهو ما يعكس أهميتها الإستراتيجية في دعم حركة التجارة الدولية.



وتواصل وزارة النقل تنفيذ مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، في إطار خطة الدولة لإنشاء ميناء سفاجا الكبير، وضمن استراتيجية تطوير شامل لجميع الموانئ المصرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وكانت وزارة النقل قد وقّعت العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2"، وذلك في إطار التعاون مع شركات عالمية متخصصة لضمان تطبيق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية ومواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي.

أكد السمدوني انه سيتم ربط ميناء سفاجا بالقطار الكهربائي السريع لتسهيل نقل البضائع وتخفيف الضغط على الطرق، كما تسعى الدولة لدمج الميناء مع شبكة المطارات والموانئ الأخرى.

أشار في نهاية تصريحاته أن المشروع سيسهك في جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والتخزين، والصناعات التحويلية والتجميع، بالإضافة إلى نقل البضائع من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا، والمساهمة في تعظيم الاعتماد على نقل البضائع عبر السكك الحديدية، خاصة مع ارتباط الميناء بـ الخط الثالث للقطار الكهربائي السريع، وهو ما يساهم في تقليل الضغط على شبكة الطرق، خاصة بمحافظات الصعيد (قنا - أسيوط - الأقصر - أسوان).