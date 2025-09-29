بريطانيا توافق على تقديم تمويل مباشر لمركز مكافحة الأمراض الإفريقي

أعلن مركز مكافحة الأمراض الإفريقي، أن المملكة المتحدة صادقت رسميًا على تقديم تمويل مباشر له، في خطوة وُصفت بأنها "تصويت ثقة كبير" في أنظمة الحوكمة والشفافية المالية للمركز.



وأوضح المركز- في بيان، اليوم الاثنين- أن هذه الخطوة جاءت بعد نحو عام من عمليات تدقيق دقيقة، وأكدت نجاح الإصلاحات المؤسسية التي اعتمدها منذ عام 2023، بما في ذلك مواءمة لوائحه مع القواعد المالية للاتحاد الإفريقي، وتعزيز الرقابة الداخلية، واعتماد سياسات متقدمة في مجالات البيئة والحوكمة ومكافحة الاحتيال.



وبانضمام بريطانيا، يرتفع عدد الشركاء الدوليين الذين يمنحون ثقتهم في قدرة المركز على إدارة التمويل المباشر لبرامج صحية كبرى، ليشمل البنك الدولي، وتحالف اللقاحات "جافي"، وائتلاف ابتكارات الاستعداد للأوبئة (CEPI)، والاتحاد الأوروبي.



من جانبه.. رحب المدير العام للمركز الدكتور جان كاسايا بقرار بريطانيا، واعتبره "تأكيدًا قويًا على التحول الذي يشهده المركز"، داعيًا شركاء دوليين آخرين إلى اتخاذ خطوات مماثلة، مشددًا على التزام المركز بالقيادة الإفريقية والمساءلة العالمية.