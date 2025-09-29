بالصور... تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان بقرى قطور

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالغربية اليوم عن تدشين جمعية الاورمان فى تنظيم معرض ملابس لدعم 260 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ابشواي وسجين وعزبة البكري وعزبة مصباح وعزبة الجلايلة بمركز قطور فى محافظة الغربية، وذلك تنفيذأ لتعليمات اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية.

توجيهات محافظ الغربية



وأكدت حسناء ابراهيم، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، ان تنظيم المعرض جاء فى إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة.



من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

مشيرًا إلي أن هذه الأنشطة تتم بإشراف وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة في اختيار الحالات الأكثر استحقاقات لتقديم لهم العديد من المساعدات العينية لرفع المعاناة عنهم.

معرض ملابس



وأشاد شعبان، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية تحت قيادة حسناء ابراهيم لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين .