قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عام وخاص.. موظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر.. وضعف الأجر لهؤلاء
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة
استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية
فداء الشندويلي يكشف لصدى البلد سر اختيار الممثلين بفيلم المنبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالصور... تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان بقرى قطور

تضامن الاجتماعي بالغربية
تضامن الاجتماعي بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلنت  مديرية التضامن الإجتماعى بالغربية اليوم عن تدشين جمعية الاورمان فى تنظيم معرض ملابس لدعم 260 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ابشواي وسجين وعزبة البكري وعزبة مصباح وعزبة الجلايلة بمركز قطور فى محافظة الغربية، وذلك تنفيذأ لتعليمات اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية. 

توجيهات محافظ الغربية 


وأكدت حسناء ابراهيم، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، ان تنظيم المعرض جاء فى إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة.


من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.
مشيرًا إلي أن هذه الأنشطة تتم بإشراف وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة في اختيار الحالات الأكثر استحقاقات لتقديم لهم العديد من المساعدات العينية لرفع المعاناة عنهم.

معرض ملابس 


وأشاد شعبان، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية تحت قيادة حسناء ابراهيم لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين .

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات الأورمان معارض ملابس توزيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

عصام الحضري

ولا تزعل نفسك.. عصام الحضري يوجه رسالة لشوبير في عيد ميلاده

جوميز

خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار

حسام غالي

حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

التضامن تطلق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

مبادرة اجيال

المركز القومي للبحوث يحتفل بالختام الناجح لمبادرة أجيال لصيف 2025

الدكتور سلطان أحمد الخلف

الأطباء البيطريين بالكويت: الزمالة إنجاز غير مسبوق بقيادة مصر

بالصور

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

شرطة دبي تضيف 3 سيارات مرسيدس فارهة لأسطول دورياتها الذكية

سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي

سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها

تسلا
تسلا
تسلا

الشرقية تحتفي بكنوزها السياحية.. مهرجانات وحرف تراثية تفتح آفاق التنمية المستدامة

البردي
البردي
البردي

فيديو

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد