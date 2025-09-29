قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عام وخاص.. موظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر.. وضعف الأجر لهؤلاء
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة
استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية
فداء الشندويلي يكشف لصدى البلد سر اختيار الممثلين بفيلم المنبر
فن وثقافة

وزير الثقافة يترأس الوفد المصري في اجتماعات اليونسكو بإسبانيا

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

يشارك الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على رأس وفد رفيع المستوى، في أعمال المؤتمر العالمي لليونسكو للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (مونديـاكالت MONDIACULT 2025)، الذي يُعقد خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2025 بمدينة برشلونة الإسبانية، ويُعد أبرز المحافل الثقافية العالمية. وتأتي المشاركة بعد أيام من زيارة هامة لملك إسبانيا إلى مصر، والتي حظيت باحتفاء رسمي وشعبي واسع نظرًا لأهميتها في تعزيز «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين.

ويُعقد المؤتمر بمشاركة وزراء الثقافة من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني، ويهدف إلى صياغة جدول أعمال عالمي جديد للثقافة يواكب التحديات المشتركة، وفي مقدمتها: الحقوق الثقافية، حماية التراث، استخدامات الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الإبداعي، ودور الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء السلام.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن مؤتمر MONDIACULT يُمثل “الجمعية العامة للثقافة العالمية”، نظرًا لرمزيته ودوره في وضع السياسات الثقافية الدولية، موضحًا أنه أكبر تجمع من نوعه تنظمه منظمة اليونسكو منذ إطلاقه، وأنه يُعد منصة رئيسية لتحديد مكانة الثقافة في أجندة التنمية المستدامة لما بعد 2030.

وأضاف وزير الثقافة أن المشاركة المصرية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، قبل أيام من التصويت لاختيار منصب المدير العام لليونسكو، حيث تخوض مصر السباق بترشيح الأستاذ الدكتور خالد العناني. وأشار إلى أن المشاركة على المستوى الوزاري تمثل رسالة قوية تؤكد ثقة الدولة في مرشحها، وتدعم الحشد الدولي لصالحه من خلال اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى على هامش المؤتمر.

وأشار هنو إلى أن المشاركة المصرية تستهدف كذلك عرض الرؤية الوطنية التي تضع الثقافة كحق أصيل من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع إبراز جهود مصر في العدالة الثقافية وإتاحة الثقافة لجميع الفئات، ودعم الشباب، وإدماج الأشخاص ذوي الهمم في الحياة الثقافية.

كما أوضح أن المؤتمر يُتيح فرصة مهمة لإبراز مكانة مصر الثقافية والحضارية عالميًا، والتعريف بمشروعاتها الكبرى مثل المتحف المصري الكبير، والمبادرات الرقمية لحماية وحفظ التراث وتحقيق العدالة الثقافية، إلى جانب تأكيد ريادة مصر التاريخية باعتبارها أول دولة دشّنت دار أوبرا في أفريقيا والعالم العربي، واستمرارها اليوم في بناء قلاع جديدة للفنون في إطار الجمهورية الجديدة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الثقافة المصري عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء الثقافة المشاركين، وفي مقدمتهم وزير الثقافة الإسباني، وذلك لتعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا، وفتح مسارات مبتكرة للشراكات المستقبلية في المجالات الثقافية والفنية.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة لليونسكو الإسبانية المحافل الثقافية مصر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

عصام الحضري

ولا تزعل نفسك.. عصام الحضري يوجه رسالة لشوبير في عيد ميلاده

جوميز

خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار

حسام غالي

حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

اعلام دمياط

"وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأمن القومي".. ندوة بإعلام دمياط

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

صورة أرشيفية

ضبط 253 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بالغربية

بالصور

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

شرطة دبي تضيف 3 سيارات مرسيدس فارهة لأسطول دورياتها الذكية

سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي

سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها

تسلا
تسلا
تسلا

الشرقية تحتفي بكنوزها السياحية.. مهرجانات وحرف تراثية تفتح آفاق التنمية المستدامة

البردي
البردي
البردي

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد