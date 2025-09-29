ضبط المتهمين بالاعتداء على سيدة أمام مدرسة في دار السلام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بالاعتداء على سيدة أمام مدرسة بمنطقة دار السلام في جنوب القاهرة.

ضبط المتهمين بالاعتداء على سيدة في دار السلام

وقد رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو منتشر على منصات التواصل الاجتماعي تضمن التعدي على سيدة في الوجه أمام أحد المدارس في دار السلام على يد سيدة ونجلها وابنتها مما أسفر عن إصابتها.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم دار السلام من سيدة اتهمت فيه أخرى وابنائها بالتعدي عليها أمام مدرسة في دار السلام.

وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية في القاهرة وألقت القبض على المتهمين.