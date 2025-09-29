وزارة البيئة تشارك في الاجتماع الأخير قبل انعقاد مؤتمر الأطراف للاتفاقية باليونان

تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و والقائم بأعمال وزيرة البيئة، اختتمت وزارة البيئة مشاركتها فى فعاليات اجتماع نقاط الاتصال لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث ( اتفاقية برشلونة ) في العاصمة اليونانية أثينا، والذي يعد الاجتماع الأخير قبل انعقاد مؤتمر الأطراف للاتفاقية الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من ٢-٥ ديسمبر القادم.

وأكّدت د.منال عوض أن استضافة المؤتمر في مصر يعد استثمارا لنجاحاتها في استضافة المؤتمرات الدولية، وخاصة في مجال البيئة والمناخ، حيث نجحت في جمع أصوات العالم وتسليط الضوء على شواغلهم والخروج بنتائج تبني لخطوات هامة سواء بعد استضافة مؤتمر اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨، ومؤتمر اتفاقية المناخ COP27 في ٢٠٢٢.

وقد شارك في الاجتماع الدكتورة هبه شعراوي رئيس الإدارة المركزية السواحل والبحيرات والموانئ بوزارة البيئة ومنسق خطة عمل البحر المتوسط والمنسق الفني لمؤتمر الأطراف، والأستاذة هالة ابراهيم مدير عام إدارة الأزمات ونقطة اتصال المركز الإقليمي لمكافحة الطوارئ البحرية، وقد تضمن الاجتماع صياغة عدد من القرارات ذات الصلة في شكل المسودة النهائية تمهيدا لاعتمادهم خلال المؤتمر وترأس الوفد المصري مجموعة العمل المسؤولة عن صياغة اعلان القاهرة المقرر إطلاقه في نهاية مؤتمر الأطراف القادم.

وعلى هامش الاجتماع، عقد الوفد المصري اجتماعا مع رئيس اتفاقية برشلونة الحالي ممثل دولة سلوفينيا، لتبادل الرؤي و السيناريوهات المقترحة حول تسليم الرئاسة المقبلة إلى جمهورية مصر العربية خلال فعاليات الشق الوزاري المقرر ضمن أجندة المؤتمر .

وقد تم عرض فيلم تسجيلي خلال الاجتماع حول نجاحات الدولة المصرية من خلال وزارة البيئة في استضافة مؤتمرات الأطراف السابقة سواء الخاص بالتنوع البيولوجي أو بالتغيرات المناخية، واستعراض الموقف الأخير للترتيبات المتعلقة بإقامة المؤتمر.