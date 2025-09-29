قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات بالجملة في القمة 131 بين الأهلي والزمالك
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2025
غارة إسرائيلية تستهدف وسط بلدة النبطية بالجنوب اللبناني
خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
نجم كبير نصح زيزو بعدم التواجد في ستاد القاهرة خلال قمة الأهلي والزمالك
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 17 وظيفة في مصلحة الطب الشرعي
بعد سرقة السوار.. النيابة الادارية تجرى معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير
كواليس لقاء ترامب و نتنياهو.. تفاؤل أمريكي وتحفظات من حماس
ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا
أخبار البلد

وزارة البيئة تشارك في الاجتماع الأخير قبل انعقاد مؤتمر الأطراف للاتفاقية باليونان

حنان توفيق

تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و والقائم بأعمال وزيرة البيئة، اختتمت وزارة البيئة مشاركتها فى فعاليات اجتماع نقاط الاتصال لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث ( اتفاقية برشلونة ) في العاصمة اليونانية أثينا، والذي يعد الاجتماع الأخير قبل انعقاد مؤتمر الأطراف للاتفاقية الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من ٢-٥ ديسمبر القادم.

وأكّدت د.منال عوض أن استضافة المؤتمر في مصر يعد استثمارا لنجاحاتها في استضافة المؤتمرات الدولية، وخاصة في مجال البيئة والمناخ، حيث نجحت في جمع أصوات العالم وتسليط الضوء على شواغلهم والخروج بنتائج تبني لخطوات هامة سواء بعد استضافة مؤتمر اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14  في ٢٠١٨، ومؤتمر اتفاقية المناخ COP27 في ٢٠٢٢.

وقد شارك في الاجتماع الدكتورة هبه شعراوي رئيس الإدارة المركزية السواحل والبحيرات والموانئ بوزارة البيئة ومنسق خطة عمل البحر المتوسط والمنسق الفني لمؤتمر الأطراف، والأستاذة هالة ابراهيم مدير عام إدارة الأزمات ونقطة اتصال المركز الإقليمي لمكافحة الطوارئ البحرية، وقد تضمن الاجتماع صياغة عدد من القرارات ذات الصلة في شكل المسودة النهائية تمهيدا لاعتمادهم خلال المؤتمر وترأس الوفد المصري مجموعة العمل المسؤولة عن صياغة اعلان القاهرة المقرر إطلاقه في نهاية مؤتمر الأطراف القادم.

وعلى هامش الاجتماع، عقد الوفد المصري اجتماعا مع رئيس اتفاقية برشلونة الحالي ممثل دولة سلوفينيا، لتبادل الرؤي و السيناريوهات المقترحة  حول تسليم الرئاسة المقبلة إلى جمهورية مصر العربية خلال فعاليات الشق الوزاري المقرر ضمن أجندة المؤتمر .

وقد تم عرض فيلم تسجيلي خلال الاجتماع حول نجاحات الدولة المصرية من خلال وزارة البيئة في استضافة مؤتمرات الأطراف السابقة سواء الخاص بالتنوع البيولوجي أو بالتغيرات المناخية، واستعراض الموقف الأخير للترتيبات المتعلقة بإقامة المؤتمر.

التنمية المحلية وزارة البيئة استضافة المؤتمر في مصر البحر المتوسط

نشرة المرأة والمنوعات
.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي
كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات
جماهير الزمالك
