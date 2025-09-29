300 مليون إسترليني.. صحيفة بريطانية تكشف فاتورة خطة بلير للسلام فى غزة

كُشف اليوم عن خطة توني بلير للسلام في غزة، والتي تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني، وتتضمن "غرفة عمليات" للأزمات، وحراسًا شخصيين من النخبة، وقوة شرطة معتمدة دوليًا لإعادة النظام إلى القطاع.

يُمثل اقتراح رئيس الوزراء البريطاني السابق، الذي حصلت عليه صحيفة "ديلي ميل"، أهم تدخل له في الشرق الأوسط منذ إرسال القوات البريطانية إلى حرب العراق.

أفادت التقارير أن توني بلير رشح نفسه لرئاسة السلطة الانتقالية الدولية في غزة (GITA)، وهي هيئة اقترحها معهد توني بلير للتغيير العالمي.

في منصبه، سيقود بلير الدبلوماسية الدولية لغزة على الساحة العالمية، وينسق الأمن مع إسرائيل ومصر والولايات المتحدة، ويكون بمثابة "نقطة التصعيد" في القرارات الحساسة.

بموجب المخطط، يتولى رئيس GITA قيادة "أمانة استراتيجية" تضم 25 مساعدًا، تُشكل "غرفة عمليات" للأزمات للتحليل السريع والتنسيق وتبادل الرسائل.

ستبلغ الميزانية السنوية لمبادرة "جيتا" 67 مليون جنيه إسترليني في عامها الأول، وترتفع إلى 99 مليون جنيه إسترليني في العام الثاني، و122 مليون جنيه إسترليني بحلول العام الثالث. وبذلك، يصل إجمالي الإنفاق إلى ما يقرب من 300 مليون جنيه إسترليني قبل احتساب التكاليف الباهظة لإعادة إعمار القطاع.

يُقال إن دونالد ترامب مقتنع بالمقترح، وهو ينعكس في خطة إدارته للسلام في غزة، المكونة من 21 نقطة، ويحظى بدعم بعض الدول العربية الرئيسية، بينما لم يستبعده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

تضم الوحدة "نخبة من الكفاءات من المساهمين العرب والدوليين"، وهي مُدربة على "الاستخلاص السريع" و"الاستعداد للاستجابة للحوادث"، وسترافق المبعوثين الأجانب.

ويجب أن تكون وحدة الحماية التنفيذية "متوازنة سياسيًا لتعكس الحياد والاحترافية والشرعية".

ستعمل هذه القوة بالتعاون مع قوة الشرطة المدنية الفلسطينية وقوة الاستقرار الدولية، بالتنسيق من خلال مركز التنسيق الأمني ​​المشترك.

سيتم "تجنيد" الشرطة على المستوى الوطني و"التدقيق فيها مهنيًا"، وستُكلَّف بحفظ النظام العام، والتحقيق في الجرائم، وحماية المدنيين داخل غزة.

في هذه الأثناء، ستتولى قوة الأمن الداخلي - وهي قوة متعددة الجنسيات - حراسة الحدود، ووقف تهريب الأسلحة، وردع عودة المتشددين من خلال غارات مُستهدفة لمكافحة الإرهاب، وحماية مشاريع إعادة الإعمار.