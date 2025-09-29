قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
نتنياهو تحدث مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن الهجوم في الدوحة
وزير البترول لـ الإعلاميين | مصر على أعتاب انطلاقة جديدة في استكشاف الثروات التعدينية
مظاهرات أمام البيت الأبيض خلال اجتماع ترامب ونتنياهو
الوزراء: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة بدلاً من 6 أكتوبر
استثناءات قانونية مهمة| هذه العقارات لا تخضع للضريبة العقارية في مصر
رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

300 مليون إسترليني.. صحيفة بريطانية تكشف فاتورة خطة بلير للسلام فى غزة

بلير
بلير
قسم الخارجي

كُشف اليوم عن خطة توني بلير للسلام في غزة، والتي تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني، وتتضمن "غرفة عمليات" للأزمات، وحراسًا شخصيين من النخبة، وقوة شرطة معتمدة دوليًا لإعادة النظام إلى القطاع.

يُمثل اقتراح رئيس الوزراء البريطاني السابق، الذي حصلت عليه صحيفة "ديلي ميل"، أهم تدخل له في الشرق الأوسط منذ إرسال القوات البريطانية إلى حرب العراق.

أفادت التقارير أن توني بلير رشح نفسه لرئاسة السلطة الانتقالية الدولية في غزة (GITA)، وهي هيئة اقترحها معهد توني بلير للتغيير العالمي.

في منصبه، سيقود بلير الدبلوماسية الدولية لغزة على الساحة العالمية، وينسق الأمن مع إسرائيل ومصر والولايات المتحدة، ويكون بمثابة "نقطة التصعيد" في القرارات الحساسة.

بموجب المخطط، يتولى رئيس GITA قيادة "أمانة استراتيجية" تضم 25 مساعدًا، تُشكل "غرفة عمليات" للأزمات للتحليل السريع والتنسيق وتبادل الرسائل.

ستبلغ الميزانية السنوية لمبادرة "جيتا" 67 مليون جنيه إسترليني في عامها الأول، وترتفع إلى 99 مليون جنيه إسترليني في العام الثاني، و122 مليون جنيه إسترليني بحلول العام الثالث. وبذلك، يصل إجمالي الإنفاق إلى ما يقرب من 300 مليون جنيه إسترليني قبل احتساب التكاليف الباهظة لإعادة إعمار القطاع.

يُقال إن دونالد ترامب مقتنع بالمقترح، وهو ينعكس في خطة إدارته للسلام في غزة، المكونة من 21 نقطة، ويحظى بدعم بعض الدول العربية الرئيسية، بينما لم يستبعده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

تضم الوحدة "نخبة من الكفاءات من المساهمين العرب والدوليين"، وهي مُدربة على "الاستخلاص السريع" و"الاستعداد للاستجابة للحوادث"، وسترافق المبعوثين الأجانب.

ويجب أن تكون وحدة الحماية التنفيذية "متوازنة سياسيًا لتعكس الحياد والاحترافية والشرعية".

ستعمل هذه القوة بالتعاون مع قوة الشرطة المدنية الفلسطينية وقوة الاستقرار الدولية، بالتنسيق من خلال مركز التنسيق الأمني ​​المشترك.

سيتم "تجنيد" الشرطة على المستوى الوطني و"التدقيق فيها مهنيًا"، وستُكلَّف بحفظ النظام العام، والتحقيق في الجرائم، وحماية المدنيين داخل غزة.

في هذه الأثناء، ستتولى قوة الأمن الداخلي - وهي قوة متعددة الجنسيات - حراسة الحدود، ووقف تهريب الأسلحة، وردع عودة المتشددين من خلال غارات مُستهدفة لمكافحة الإرهاب، وحماية مشاريع إعادة الإعمار.

خطة توني بلير غزة 300 مليون إسترليني صحيفة بريطانية فاتورة خطة بلير للسلام رئيس الوزراء البريطاني حرب العراق القوات البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترشيحاتنا

طاهر النونو

طاهر النونو: حتى الآن لم تُجرَ أي نقاشات مع حماس حول الخطة الأمريكية

بوينج

الخطوط الجوية التركية تعزّز أسطولها بطائرات جديدة من بوينغ

"جولدمان ساكس": أسهم التعدين قوة دفع لأسواق جنوب إفريقيا

"جولدمان ساكس": أسهم التعدين قوة دفع لأسواق جنوب إفريقيا

بالصور

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تشعل السوشيال ميديا

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل
17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل
17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل

للأشغال الشاقة.. أسعار ومواصفات 5 شاحنات بيك-أب في مصر

شاحنات البيك-أب
شاحنات البيك-أب
شاحنات البيك-أب

الغذاء والدواء الأمريكية: أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة
الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة
الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد