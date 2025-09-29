قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها من المنزل
سور تقرأ بعد صلاة العشاء.. 12 سورة تجعل حياتك نعيم وآخرتك جنة
حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الأهلي
إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ "افتكاسات تضر بالإسلام"
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
نتنياهو تحدث مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن الهجوم في الدوحة
محافظات

الإسماعيلية تستعيد مظهرها الحضاري بحملات نظافة موسعة وصيانة الإنارة

الاعمال
الاعمال
الإسماعيلية انجي هيبة

وجّه اللواء أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات أولًا بأول على مستوى المحافظة. 

وتواصل الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية أعمال النظافة بكافة ميادين المحافظة والشوارع الرئيسية والفرعية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة للمدينة من أجل عودة المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

ورفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية ما يقرب من 40 طن قمامة ومخلفات من نطاق قرية الحجاز، بالإضافة إلى رفع القمامة والمخلفات من قرية نفيشة، كما قامت بإصلاح أعمدة الإنارة العامة بنطاق القرية.

وفي حي ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، نفذت الوحدة المحلية حملة نظافة ورفع قمامة ومخلفات من عدة مناطق منها شارع الشهداء بمنطقة العبور، ومنطقة الغابة بحي السلام.

كما واصلت الوحدة المحلية لحي ثالث أعمال رفع القمامة والمخلفات من عدة مناطق بالحي.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات بالمدينة والقرى التابعة لها، كما تم صيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة وكذلك القرى التابعة لها.

وفي السياق ذاته، واصل جهاز تحسين البيئة بمركز ومدينة القنطرة غرب الأعمال اليومية للنظافة وصيانة أعمدة الإنارة، حيث تم رفع 97 طنًا من المخلفات بنطاق المدينة والشوارع الرئيسية والمجاورة الأولى، ومدرسة القنطرة غرب الابتدائية وخلف المطافي، بالإضافة إلى قرية أبو خليفة. كما تم صيانة 12 كشافًا من كشافات الإنارة العامة وتركيب 20 لمبة ليد بقرية البياضية.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية برفع القمامة والمخلفات من نطاق المركز، بالإضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة العامة.

كما قامت لجنة خدمات المستقبل برفع القمامة والمخلفات من نطاق مدينة المستقبل.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع القمامة والمخلفات من نطاق مدينة فايد وقرى فنارة، هويس سرابيوم، أبو سلطان، وكسفريت.

ووجّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بزيادة الجهود المبذولة لعودة المظهر الحضاري للمحافظة، مطالبًا بتكثيف الجولات الميدانية ومتابعة مستوى النظافة بشكل يومي ومنتظم، وذلك وفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار المحافظ إلى عدم التهاون في متابعة معدلات النظافة بجميع الأحياء، مؤكدًا أن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة يأتي على رأس أولويات الأجهزة التنفيذية من أجل تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

