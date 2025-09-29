حامد فارس: إسرائيل أصبحت دولة معزولة دوليا.. والدعم الأمريكي لها يقل بشكل كبير

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن إسرائيل أصبحت “دولة معزولة دوليا، مشيرا إلى أن حجم مناورتها السياسية ”صبح قليلاً، إضافة إلى أن الدعم الأمريكي لها يقل بشكل كبير.

وقال حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الإدارة الأمريكية بدأت تشعر بأن إسرائيل "تمثل عبئاً ثقيلاً عليها"، خاصة بعد أن أظهرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن العالم بأسره يقف مع إقامة دولة فلسطينية.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن العالم كله يترقب اجتماع نتنياهو مع الرئيس الأمريكي، على أمل أن يكون "نهاية لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مؤكدا أن نتنياهو يواجه ضغوطاً من اتجاهين متناقضين: فمن ناحية، يواجه ضغطاً هائلاً من أهالي المحتجزين الذين يهددون بـ"تصعيد غير مسبوق" قد يطيح به. ومن ناحية أخرى، يواجه تهديدات من اليمين المتطرف في حكومته بالانسحاب وإسقاطها إذا قبل بالخطة.