موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
ترامب: سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضوا
ترامب: إيران تنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل
الجمع بين نية الزكاة والصدقة .. اعرف الرأي الشرعي الصحيح
تريزيجية يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك الزمالك
ترامب: نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة
حسين الشحات يحرز هدف تعادل الأهلي في شباك الزمالك
مفتي الجمهورية يعزي المرجع الشيعي الأعلى بالعراق في وفاة زوجته
ترامب: نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة
البيت الأبيض: خطة ترامب تتضمن ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في غزة
ترامب: نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غزة
رئيس مدغشقر يقيل الحكومة بعد احتجاجات دامية

أعلن رئيس مدغشقر أندريه راجولينا يوم الاثنين حل الحكومة عقب احتجاجات قادها الشباب احتجاجًا على انقطاع المياه والكهرباء، والتي أفادت الأمم المتحدة بمقتل 22 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين.

استلهمت المظاهرات، التي استمرت ثلاثة أيام، احتجاجات ما يُعرف بـ"الجيل زد" في كينيا ونيبال، وهي الأكبر التي تشهدها الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي منذ سنوات، وأخطر تحدٍّ يواجهه راجولينا منذ إعادة انتخابه عام 2023.

وقال راجولينا في خطاب متلفز: "نعترف ونعتذر إذا لم ينفذ أعضاء الحكومة المهام الموكلة إليهم"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

صرحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن الضحايا يشملون المتظاهرين والمارة الذين قُتلوا على يد أفراد من قوات الأمن، بالإضافة إلى آخرين قُتلوا في أعمال عنف ونهب واسعة النطاق لاحقة على يد أفراد وعصابات غير مرتبطة بالمتظاهرين.

