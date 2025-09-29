أحمد موسى: أتمنى تقبيل رأس مشجع الزمالك الباكي على الهواء

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن تعاطفه الكبير مع مشجع نادي الزمالك الذي ظهر في حالة بكاء بعد خسارة فريقه أمام الأهلي، مؤكدًا أن المشهد أثر فيه بشكل إنساني.

وقال موسى خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جلال ويرافقه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد: "أريد أن أتواصل مع هذا الشاب، وأقبّل رأسه على الهواء.. هذه هي الرياضة الحقيقية".

وأضاف موسى أنه على الرغم من سعادته بفوز النادي الأهلي، إلا أن مشاعر مشجع الزمالك تستحق الاحترام والدعم، مؤكدًا أن كرة القدم لا يجب أن تكون سببًا في الحزن، بل وسيلة للمتعة والتنافس الشريف، موجهًا له رسالة قائلاً: "ارفع رأسك، فريقك كبير، والخسارة جزء من اللعبة".

وأشاد موسى بأداء الأهلي في اللقاء، معتبرًا أن الفريق الأحمر ظهر بشكل منظم وجاهز، على عكس الزمالك الذي لم يُظهر استعدادًا كافيًا للمباراة.

كما عبّر موسى عن استغرابه من إضاعة عمر كمال عبد الواحد لفرصة الهدف الثالث، والتي أضاع معها مجهودًا كبيرًا من أليو ديانج.